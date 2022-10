Sony hat ein neues Bundle angekündigt, bei dem neben der PlayStation 5 noch das Spiel God of War Ragnarök mit im Paket liegt. Erstmals steht damit die PS5 flächendeckend in der neuen Hardware-Version bereit, die weniger auf die Waage bringt.

PS5-Bundle mit God of War Ragnarök

Sony bietet seine schlankere PlayStation 5 bald auch flächendeckend in Europa an. Wer die Konsole mit neuer Hardware-Revision haben möchte, kann sich für das Bundle mit dem Spiel God of War Ragnarök entscheiden. Hier ist sichergestellt, dass die neue PS5 mit dabei ist – anders als bei dem Bundle mit FIFA 23, wo teils noch die alte Version verkauft wird.

Neben einem geringeren Gewicht macht sich die neue PS5 auch mit einem gesunkenen Stromverbrauch bemerkbar. In Deutschland gibt es die Revision CFI-1216A mit optischem Laufwerk und die mit der Versionskennung CFI-1216B als rein digitale Ausgabe (Quelle: WinFuture).

Zusammen mit der PlayStation 5 gibt es bei dem Bundle noch God of War Ragnarök als Sammler-Edition, die in Deutschland sonst mit 214,99 Euro zu Buche schlägt. Im Paket liegen hier unter anderem noch ein Gutschein für diverse digitale Inhalte sowie eine Nachbildung des Mjölnir-Hammers, die auf 40 cm kommt. Auch an ein Zwergen-Würfelset und zwei Schnitzereien der Wanen-Zwillinge hat Sony gedacht.

Etwas kurios wirkt hingegen die Tatsache, dass der DualSense-Controller nicht im Design des Spiels gehalten ist – obwohl ein solcher Controller durchaus existiert. Fans müssen also bei Bedarf separat zugreifen.

PlayStation-Bundle für 549,99 US-Dollar

Das Bundle aus PS5 mit God of War Ragnarök kann im US-PlayStation-Store für 549,99 US-Dollar vorbestellt werden (bei Sony ansehen). Als Veröffentlichungstermin wird der 9. November 2022 angegeben, vorher erscheint das Spiel von Santa Monica Studio selbst auch nicht. Im deutschen Store ist das Bundle noch nicht aufgetaucht, was sich aber bald ändern dürfte.