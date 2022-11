Das PS5-exklusives Action-Adventure Ghostwire: Tokyo wird wohl doch noch seinen Weg auf die Xbox Series X|S finden. Handfeste Hinweise darauf sind auf einer Wanddekoration bei Bethesda zu sehen.

Nächstes PS5-exklusives Spiel landet auf der Xbox

Ghostwire: Tokyo ist ein ganz besonderer Fall. Das Action-Adventure erschien am 25. März 2022 unter dem Banner von Bethesda exklusiv für PlayStation 5 und PC. Die Xbox Series X|S blieb außen vor, obwohl Microsoft sowohl Entwickler als auch Publisher aufgekauft hatte.

Jetzt scheinen sich Xbox-Spieler allerdings noch auf das übernatürliche Tokio freuen zu können. Der deutsche Xbox-Insider Klobrille teilt auf Twitter ein Bild, das eine große Wanddekoration des Spiels im Bethesda-Studio in London zeigt. Dort ist zu erkennen, dass die Xbox Series X|S bereits als Plattform aufgeführt wird (Quelle: Klobrille auf Twitter).

Schaut euch hier an, was euch in Ghostwire: Tokyo erwartet:

Folgt Ghostwire: Tokyo dem Vorbild von Deathloop?

Die Wanddekoration bei Bethesda ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass Ghostwire: Tokyo auch für die Xbox Series X|S erscheinen wird. Es ist allerdings nicht klar, wann genau das passieren wird. Vermutlich müssen sich Fans allerdings noch bis zum März 2023 gedulden. Dann endet der für gewöhnlich einjährige Exklusivvertrag. Ganz ähnlich war es bereits mit Deathloop. Der Zeitreise-Shooter erschien ebenfalls zunächst nur für PlayStation und PC. Ein Jahr nach Release war auch die Xbox an der Reihe. Wenn Ghostwire: Tokyo diesem Vorbild folgt, dürfte das Action-Adventure auch direkt im Game Pass landen.

Ghostwire: Tokyo macht seinem Namen alle Ehre. Die japanische Hauptstadt ist von Geistern überrannt worden. Jetzt liegt es an euch, eine abgedrehte Spuk-Metropole zu erkunden. In unserem GIGA-Test haben wir dem Action-Adventure 8,5 von 10 Punkten gegeben. Fantastisches Monsterdesign und tolle Geistergeschichten stehen hier repetitiven Nebenquests gegenüber.