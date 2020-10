Sony hat gerade mit einem absurden Problem zu kämpfen, welches den Release der PS5 in einem wichtigen Markt in Gefahr bringt. Wird es der Hersteller noch schaffen, die Katastrophe rechtzeitig abzuwenden?

PlayStation 5: Ein Problem in Indien

Die PlayStation 5 erscheint im November 2020 und in den meisten Ländern konnte man die Konsole bereits vorbestellen, in Indien allerdings nicht. Sony hat dort noch immer keinen Preis angegeben. Das ist aber nicht das Schlimmste, denn nun wurde bekannt, dass Sony in Indien nicht einmal die Markenrechte für den Namen „PlayStation 5“ besitzt.

Wer hat die Marke gekauft?

Die Webseite The Mako Reactor berichtet, dass sich Hitesh Aswani aus Delhi die Marke am 29. Oktober 2019 in Indien gesichert hat, drei Monate bevor Sony auf die Idee kam. Derzeit läuft ein Verfahren, das Sony vermutlich gewinnen wird, trotzdem sorgt der Fall für einen bitteren Nachgeschmack in der Community, vor allem in Indien, denn dort muss man sich nun in Geduld üben.