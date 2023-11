PS5 vs. PS5 Slim: Vergleichsbild zeigt, wie klein die neue Konsole wirklich ist

Das neue PS5-Modell steht in den Startlöchern. Neben einer größeren SSD und einem optionalen Disklaufwerk trumpft die neue Konsolenversion vor allem mit einem Merkmal auf: Sie ist deutlich kleiner. Dank eines Bildes wissen wir jetzt auch endlich, wie kompakt die PS5 Slim im direkten Vergleich zur Urkonsole ist.

Bild zeigt PS5 Slim neben alter Konsole

Es ist soweit: Die neue PS5 startet offiziell in den Verkauf – zumindest in den USA. In den kommenden Wochen und Monaten will Sony die neue Konsolenvariante auch in anderen Regionen an den Start bringen. Stück für Stück soll damit die aktuell noch erhältliche PS5-Version ersetzt werden.

Die neue PS5-Variante ist vor allem eins: deutlich schlanker als die alte Version. Doch bisher kam Sony noch nicht auf die Idee, die alte Version mal neben das neue Modell zu stellen, damit die Spieler sehen können, wie schmal die Konsolenrevision wirklich ist.

Auf Twitter sind nun jedoch Bilder aufgetaucht, die genau das machen:

Was direkt auffällt: Vor allem im oberen Bereich wirkt die neue PS5 deutlich dünner als die alte. Im unteren Teil hingegen fällt der Unterschied aufgrund der Disklaufwerk-Beule geringer aus. Ebenfalls ersichtlich: Das neue PS5-Modell ist nicht ganz so hoch wie die alte Version.

Ein Blick auf die Rückseite zeigt: PS5-Spieler müssen bei den Anschlüssen keinerlei Abstriche in Kauf nehmen. Auch beim neuen Modell sind neben zwei USB-A-Anschlüssen, ein LAN-Anschluss, ein HDMI-Port und ein Netzstecker zu finden. Lediglich auf der Vorderseite gibt es eine Änderung. Während dort bei der alten PS5 ein USB-A- und ein USB-C-Port zu finden sind, sind es bei der neuen PS5 jetzt zwei USB-C-Ports – der USB-A-Anschluss fehlt dafür jedoch.

Neues PS5-Laufwerk braucht anfangs zwingend Internet

Die Bilder bestätigen zudem noch einmal, dass die PS5 anfangs zwingend mit dem Internet verbunden werden muss, um das Disklaufwerk mit der Konsole zu koppeln:

Wer auf die Nutzung des Laufwerks verzichten möchte, kann die Konsole aber wahrscheinlich auch komplett ohne Internet nutzen. Gut zu wissen: Eine aktive Internetverbindung ist lediglich für die Einrichtung des Disklaufwerks notwendig. Danach kann die Konsole, auch mit dem Disklaufwerk, komplett offline genutzt werden – so zumindest der aktuelle Wissensstand.

Wer die neue PS5 übrigens senkrecht hinstellen will, muss sich für 30 Euro den passenden Ständer kaufen. Der ist nicht mehr im Lieferumfang enthalten. Nur eine Vorrichtung für das horizontale Aufstehen der neuen PS5 ist in der Packung zu finden.

