In der mobilen Variante von Reddit stehen ab sofort neue Funktionen bereit. Über den individuellen Discover Tab lassen sich jetzt neue Inhalte und Subreddits finden. Fotos und Videos spielen hier eine große Rolle. Nutzer können einzelne Subreddits nun auch priorisieren.

Reddit Facts

Reddit: Neue Inhalte einfacher finden

Zum ersten Mal seit rund zwei Jahren wagt Reddit eine echte Neuerung in den mobilen Apps für Android und iOS. Ab sofort steht in der Navigation ein neuer Tab bereit, über den sich interessante Subreddits aufspüren lassen. Welche das sind, basiert auf den Vorlieben des jeweiligen Nutzers. Wer sich also bereits für Fußball interessieren sollte, der bekommt über den Discover Tab ähnliche Subreddits vorgeschlagen. Der Feed soll „eine große Vielfalt an Inhalten auf visuell ansprechende Weise“ präsentieren.

Hinzu kommen Mechanismen, die sicherstellen sollen, dass der Discover Tab interessant bleibt. Sollten Nutzer mehr oder weniger von bestimmten Inhalten sehen wollen, können sie das direkt im Tab angeben. Unerwünschte Fotos und Videos lassen sich auch ausblenden (Quelle: Pressemitteilung).

Reddit zufolge haben interne Tests gezeigt, dass sich jeder fünfte Nutzer über den Discover Tab neuen Subreddits angeschlossen hat. Von einer Einführung des Entdecken-Feeds bei der Desktop-Variante von Reddit wird in der Ankündigung der Plattform nicht gesprochen.

Ob Android oder iOS: Diese Apps gehören auf jeds Smartphone.

Apps, die auf euer Handy müssen - Android & iOS Abonniere uns

auf YouTube

Reddit: Einzelne Subreddits stärker gewichten

Bei einer weiteren Neuerung verabschiedet sich Reddit von einem grundlegenden Prinzip. Statt alle Subreddits gleich zu gewichten, erhalten Nutzer nun die Möglichkeit, einzelne zu priorisieren. Inhalte dieser Subreddits werden dann entsprechend prominenter angezeigt. Reddit nennt die Funktion „Community Drawers“. Hier werden auch Inhalte von Nutzern gezeigt, denen man folgt. Moderatoren sehen zudem auf einen Blick, was es gerade zu moderieren gibt.