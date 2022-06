Letzte Chance bei Saturn – zumindest für Restposten und Einzelstücke. Im Online-Outlet können sich Schnäppchenjäger auf die Suche nach sehr günstiger Neuware machen. Wir haben die Angebote der digitalen Resterampe genau unter die Lupe genommen und verraten euch, ob man wirklich Geld sparen kann.

Restposten bei Saturn: So funktioniert das Online-Outlet

Kennt ihr eigentlich schon das Outlet von Saturn? Wenn nicht, solltet ihr definitiv einen Blick riskieren, da es das reinste Paradies für Schnäppchenjäger ist. Wenn die Lager geräumt werden müssen, um Platz für neue Ware zu schaffen, landen viele Einzelstücke und ältere Modelle in diesem Online-Pendant eines Lagerverkaufs. Selbstverständlich alles ungebrauchte Neuware und zu stark reduzierten Preisen.

Wie auch schon im gewöhnlichen Shop von Saturn zahlt ihr ab einem Warenwert von 59 Euro keine Versandkosten. Aber vergesst nicht, dass die angebotenen Produkte nur in geringen Stückzahlen vorrätig sind – wer zuschlagen will, sollte also nicht allzu lange zögern.

Das Outlet von Saturn: Wie gut sind die Angebote wirklich?

Ob die Restposten auch tatsächlich gute Schnäppchen sind, haben wir geprüft und die Angebotspreise stichprobenartig mit denen anderer Händler verglichen. Tatsächlich waren viele der vermeintlichen Deals nicht günstiger als in anderen Shops und teilweise sogar sehr viel teurer. Allerdings lässt sich dennoch das ein oder andere Schnäppchen finden. Aktuell gehören dazu zum Beispiel ein Gaming-Notebook von Acer, ein Redmi Note 9 Pro Smartphone und ein 43 Zoll TV von Coocaa.

Acer Nitro 5 Gaming Notebook Statt 1.099 Euro UVP: Notebook mit 17,3 Zoll Display, Intel-i5-Prozessor, 8 GB RAM, 512 SSD und einer GeForce-GTX-1660Ti-Grafikkarte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 13:14 Uhr

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB Statt 229,99 Euro UVP: Smartphone mit 6,67 Zoll, IPS-Display, Snapdragon-720G-Prozessor, 64-MP-Kamera, 128 GB Speicher und 6 GB RAM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 13:22 Uhr

Coocaa 43S3M LED-TV mit 43 Zoll Statt 499 Euro UVP: 43 Zoll großer LED-TV von Coccaa mit 4K-Bildauflösung, einer nativen Bildwiederholfrequenz von 50 Hz und einem Surround-Sound-Klangsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 13:23 Uhr

Auch interessant für alle Schnäppchenjäger könnte der Besitz einer Saturn Card sein. Diese ist kostenlos und bietet Mitgliedern einige Vorteile und ein Bonusprogramm. Außerdem gibt es in regelmäßigen Abständen bei erstmaliger Anmeldung zum Newsletter einen 10-Euro-Gutschein geschenkt. Übrigens: Auch MediaMarkt hat ein Outlet, welches ähnlich funktioniert wie das von Saturn.

Saturn: Lohnen sich die Angebote im Outlet?

Bei allen Angeboten des Saturn-Outlets handelt es sich ausschließlich Neuware und es funktioniert nach demselben Prinzip wie auch offline Resteverkäufe im Laden vor Ort. Das heißt. „was weg ist, ist weg“. Das Sortiment wechselt häufig und die Stückzahlen der Auslaufwaren und Einzelstücke sind stark limitiert und unter Umständen schnell weg. Einige der angebotenen Deals sind zwar nicht besonders günstig, ab und zu lassen sich so dennoch richtige Preisknüller finden. Wenn ihr also auf der Suche nach guten Schnäppchen seid, solltet ihr regelmäßig reinschauen. Denn wenn es nicht das neueste Smartphone, TV-Gerät oder sonstiges Produkt sein muss, könnt ihr auf diese Weise wirklich Geld sparen.

