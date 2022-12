MediaMarkt und Saturn stehen vor einem großen Umbruch. Wie der genau aussieht, hat Konzernchef Wildberger verraten. Kunden dürfen sich auf mehr Service freuen, müssen dafür aber ein kleineres Sortiment hinnehmen.

Unter Fußballfans gibt es eine Redensart: „In der Farbe getrennt, in der Sache vereint.“ Ähnlich könnte man auch das Verhältnis zwischen MediaMarkt und Saturn zusammenfassen. Denn hinter den beiden Elektronikketten in Rot (MediaMarkt) und Blau (Saturn) steckt ein gemeinsamer Mutterkonzern: Ceconomy. Für Konzernchef Karsten Wildberger ist die Zeit der scheinbaren Trennung aber ein Relikt der Vergangenheit.

MediaMarkt und Saturn wachsen weiter zusammen

Das machte der Ceconomy-Chef jüngst bei der Verkündung der Geschäftszahlen klar. In Zukunft soll es bei MediaMarkt und Saturn angeglichene Preise und sogar gleiche Werbekampagnen geben. Die Zeiten, in denen MediaMarkt („Ich bin doch nicht blöd“) und Saturn („Geiz ist geil“) mit komplett unterschiedlichen Auftritten auch eine unterschiedliche Zielgruppe angesprochen haben, sind also vorbei (Quelle: Welt).

Während Werbeslogans den Kunden egal sein können, sieht es beim Sortiment anders aus. Das soll vereinheitlicht, aber auch verkleinert werden. Dafür möchte man die verbliebenen Produkte aber besser in Szene setzen. Vorteil aus Konzernsicht: Durch ein einheitlicheres Sortiment können MediaMarkt und Saturn zusammen einkaufen und aus neuen Zentrallagern beliefert werden.

Und auch bei Services will Konzernchef Wildberger zulegen. So soll es Reparaturen zukünftig sogar im Abo geben. Daneben ist auch eine größere Produktvielfalt geplant. Man wolle über die klassische Zielgruppe hinauswachsen mit neuen Schwerpunkten bei Mobilität, Fitness und Gesundheit.

Äußerlich gehen MediaMarkt und Saturn weiter getrennte Wege

Äußerlich werden beide Elektronikketten in den Filialen aber zumindest kurzfristig weiter getrennte Wege gehen. Sprich: MediaMarkt bleibt MediaMarkt, Saturn bleibt Saturn. Ohnehin ist die Saturn-Marke nur noch in Deutschland und Luxemburg relevant, überall sonst in Europa setzt Ceconomy auf MediaMarkt.