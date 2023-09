Revolution bei Rewe: Dieses neue Lebensmittel kommt aus dem Drucker

Ihr seid auf der Suche nach richtig gutem Lachs? Aber bitte vegan? Dann werdet ihr bei Rewe fündig: Der Supermarkt bietet seit Neuestem ein veganes Lachsfilet an. Das Besondere: Das Filet kommt aus dem 3D-Drucker.

Neu bei Rewe: 3D-gedruckte Lachsfilet ab sofort im Supermarkt

In der Lebensmittelbranche ist eine Revolution im Anmarsch: Das österreichische Start-up Revo Foods hat in Kooperation mit Rewe „The Filet“ auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um ein 3D-gedrucktes veganes Lachsfilet, das als erstes 3D-Lebensmittel weltweit ab sofort in den Kühlregalen bei Rewe zu finden ist. Ist kein Rewe bei euch in der Nähe, könnt ihr das Produkt online im Shop von Revo Foods für 6,99 Euro (Lieferkosten nicht miteinberechnet) bestellen.

Die Basis des Lachsfilets besteht aus Mycoprotein. Dieses stammt von einem Schimmelpilz, der Fasern besitzt, die Muskelfasern ähneln. Dadurch eignet sich diese Basis nicht nur ideal als Fleischalternative, sondern besitzt auch einen hohen Nährwert. Außerdem ist die Herstellung von Pilzprotein umweltfreundlicher, da weniger Ressourcen verbraucht und weniger Emissionen verursacht werden im Vergleich zur konventionellen Fischproduktion. Für die Entwicklung hat Revo Foods mit dem schwedischen Hersteller Mycorena zusammengearbeitet.

Wie das Lachsfilet gedruckt wurde, seht ihr im Herstellervideo:

Lachsfilet aus dem Drucker

Lachs aus dem 3D-Drucker: Eine Antwort auf die Überfischung

Robin Simsa, der CEO von Revo Foods, betont in Bezug auf diese neue Generation von Fleischersatzprodukten: „Der D-Lebensmitteldruck ist eine kreative Revolution. Erstmals können so komplexe, neue Produkte erzeugt werden. Es erlaubt uns, die Lebensmittelproduktion völlig neu zu denken und die individuellen Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt der Technologie zu stellen.“

Bock auf veganen Lachs? Dann findet ihr das Lachsfilet von Revo Foods ab sofort bei Rewe (Bildquelle: Revo Foods)

Allerdings sorgt Revo Foods mit den 3D-gedruckten Lebensmitteln nicht nur für eine Revolution auf dem Teller, sondern bietet ebenso eine Lösung für das Problem der Überfischung. Trotz der bekannten Umweltschäden – wie das Sterben von Korallenriffen oder Mikroplastik in den Meeren – steigt die Nachfrage nach Fischprodukten. Die Überfischung ist eine wachsende Bedrohung für unsere Meere, die sowohl die Vielfalt in den Gewässern, aber im Umkehrschluss ebenfalls die Lebensgrundlage von uns Menschen gefährdet. Die Alternativen von Revo Foods sind somit eine nachhaltige Lösung. Aber ob das Produkt am Ende auch den stolzen Preis von 7 Euro rechtfertigt, muss wohl jede und jeder für sich herausfinden.

