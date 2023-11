Rückschlag für Marvel: Avengers 5 verliert die nächste Schlüsselfigur

The Kang Dynasty, der nächste Avengers-Film, verliert nach den Drehbuchautoren und möglicherweise dem Schurken nun auch noch den Regisseur. Der bleibt Marvel aber immerhin bei anderen Projekten erhalten.

Es läuft aktuell nicht rund bei Marvel. Der neueste Kino-Film The Marvels macht bei Kritikern und an den Kinokassen keine sonderlich gute Figur und die Zukunft des MCU ist ebenfalls ungewiss. The Kang Dynasty, der fünfte Avengers-Film und kommendes Highlight der Phase 5 dreht weiter am Personalkarussell.

Regisseur verlässt Avengers 5

Nachdem Jeff Loveness und Michael Waldron bereits als Autoren für Avengers 5 und 6 die Segel strichen, verabschiedet sich laut Deadline mit Destin Daniel Cretton auch der Regisseur des Films. Cretton saß bereits für Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings im MCU-Regiestuhl. (Quelle: Deadline).

Der große Umbruch bei Marvel hängt mit den bisher eher schlechten Einspielergebnissen der Phase-5-Filme zusammen. Insbesondere Kang als Bösewicht kam in Ant-Man 3 nicht sehr gut an. Doch auch mit Kang-Darsteller Jonathan Majors gibt es Probleme, gegen den Schauspieler stehen Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt im Raum – Marvel könnte sich möglicherweise von dem Schauspieler trennen.

Ihr habt keine Ahnung, worum es im Marvel Cinematic Universe aktuell geht? Die Kollegen von kino.de haben da was für euch:

Glücklicherweise ist der Release für Avengers: The Kang Dynasty erst für den 1. Mai 2026 vorgesehen. Der sechste Avengers-Film, Secret Wars, soll erst ein Jahr später folgen. Marvel hat also noch etwas Zeit. Nicht nur um Personalfragen zu klären, sondern auch um die aktuellen Pläne für das MCU an das Feedback der Fans anzupassen.

Cretton bleibt dem MCU erhalten

Cretton hat zwar Avengers 5 den Rücken gekehrt, ist aber weiterhin der Regisseur für die Fortsetzung seines bisherigen MCU-Films Shang-Chi. Der Superheldenfilm mit Hauptdarsteller Simu Liu ist bei Rotten Tomatoes auf Platz 7 im MCU-Ranking und kann sogar eine Zuschauerwertung vom 98 Punkten vorweisen. (Quelle: Rotten Tomatoes).

Cretton arbeitet außerdem noch an einem weiteren Marvel-Projekt. Für Disney+ setzt er Wonder Man als Serie um. Wie es im gesamten MCU weitergeht, erfahrt ihr in dieser Übersicht:

