Während viele Besitzerinnen und Besitzer von Samsung-Smartphones aktuell mit Spannung auf das April-Update warten, hat das südkoreanische Unternehmen ein Software-Update außer der Reihe veröffentlicht. Dieses richtet sich an alle Käufer der neuen Galaxy-S23-Smartphones.

Samsung bessert nach: Software-Update für Galaxy-S23-Handys

Samsung hat die neuen Galaxy-S23-Smartphones zwar vor einiger Zeit auf den Markt gebracht. Doch die Software brauchte noch ein wenig Feinschliff. Der klassische Day-One-Patch hat dem Unternehmen nicht gereicht, sodass jetzt ein zweites März-Update veröffentlicht wurde (Quelle: SamMobile). Dabei steht im Grunde das April-Update vor der Tür. Samsung wollte aber nicht warten und hat das Update jetzt vorab für alle Besitzer eines Galaxy-S23-Smartphones (Test) veröffentlicht.

Samsung hat mit dem neuen Software-Update in erster Linie bei der Kamera- und Galerie-App nachgebessert. So könnt ihr Fotos jetzt einfacher löschen, der Autofokus soll besser funktionieren, die Schärfe soll höher sein, es sollen keine Bildfehler mehr auftauchen, die Stabilität bei Aufnahmen von Videos soll nun höher sein und die Bildqualität wurde optimiert. Samsung geht also viele Kritikpunkte an, die in den letzten Wochen diskutiert wurden.

Verteilt wird das Software-Update für die Galaxy-S23-Smartphones zunächst in Südkorea. Es ist mit knapp über 900 MB ziemlich groß ausgefallen und könnte demnach noch mehr verändern, das Samsung gar nicht im Detail teilt. Experten gehen davon aus, dass die Änderungen in Europa vermutlich mit dem April-Update eingeführt werden. Dieses steht wie gesagt vor der Tür und müsste bald erscheinen.

Diese Samsung-Tipps müsst ihr kennen:

Nächste Software-Update wird extrem wichtig

Mit dem nächsten Update wird Samsung nicht nur Verbesserungen an den Galaxy-S23-Smartphones vornehmen, sondern bei den meisten anderen Modellen auch eine kritische Sicherheitslücke schließen. Wenn euch das Update angeboten wird, solltet ihr es unbedingt installieren.

