Ihr möchtet für die nächste Gehaltsverhandlung mit neuen Skills punkten können? Mit Udemy klappts: Egal, ob angehender Webentwickler, Python-Profi oder noch Photoshop-Philip. Die Online-Plattform bietet euch kurzzeitig Online-Kurse zu absoluten Sparpreisen. Wir erklären euch, wie's funktioniert.

Werdet mit Udemy Python- oder Photoshop-Profi

Bei Udemy handelt es sich um eine Online-Kursplattform mit über 213.000 Kursinhalten – dabei könnt ihr aus den verschiedenen Kategorien wie Design, Entwicklung, Marketing, IT und Software, aber auch persönliche Entwicklung, Business, Fotografie, Finanzen und Rechnungswesen sowie Lifestyle, Musik, Gesundheit & Fitness und Wissenschaft & Lehre das passende Angebot für euch wählen (Angebot jetzt bei Udemy ansehen).

Deutsch ist nicht eure Muttersprache oder ihr möchtet die Kurse gerne für Jobs im Ausland nutzen und gleich die richtigen Fachworte erlernen? Kein Problem: Als führender globaler Marktplatz stehen euch Kurse dabei in über 75 Sprachen bereit und können via Desktop, Mobile oder App genutzt werden – ihr findet also immer den Inhalt, der genau zu euch passt. Das Highlight dabei: Udemy spendiert euch aktuell im Sale zum Jahresanfang geniale Schnäppchenpreise und bis zu 89 Prozent Rabatt.

Welche Udemy-Kurse gibt es?

Ihr könnt auf der Udemy-Website gezielt nach einem Thema suchen, wenn ihr bereits wisst, in welchem Bereich ihr euch fortbilden und neues Wissen aneignen möchtet. Alternativ findet ihr in den einzelnen Kategorien immer inspirierende Kurse, die sich monatlich um neue Inhalte erweitern. Ihr möchtet beispielsweise alles über Python wissen und habt noch keine Kenntnisse oder möchtet euer Wissen vertiefen?

Bildquelle: Udemy

Mit dem Python Bootcamp bekommt ihr einen Komplettkurs (von Anfänger bis Profi) inklusive Anleitungen für Data-Science-Auswertungen und Machine Learning (Angebot jetzt bei Udemy ansehen). Im Kurs lernt ihr Schritt für Schritt und in eurem Tempo alles zu den Python Grundlagen, Webapps, Crawler, Numpy, Pandas, Module, OOP, IO und mehr – immer an einfachen Beispielen erklärt. Udemy senkt aktuell den Preis dafür auf 9,99 Euro statt 94,99 Euro.

Wer sich wiederum für den Klassiker des Webdesigns interessiert, bekommt mit dem HTML5 und CSS Komplettkurs das ideale Kombi-Angebot mit einfach vermitteltem Tiefenwissen rund um Basics, Grid-Systeme, Flexboxen und einem großen Praxis-Teil, in dem ihr eure eigene Website fertigstellt (Angebot jetzt bei Udemy ansehen). Udemy bietet euch damit nicht nur Theorie, sondern die perfekte Mischung, euer neues Wissen gleich anzuwenden. Den Kurs bekommt ihr jetzt für kurze Zeit für 14,99 Euro statt 139,99 Euro.

Wie funktioniert Udemy?

Bildquelle: Udemy

Habt ihr einen Kurs gefunden, der euch interessiert, könnt ihr ihn direkt online buchen und starten. Wer statt Photoshop-Philip-Skills seine Fotos und Bilder endlich auf Profi-Niveau bearbeiten möchte, findet mit der Photoshop-Masterclass unter anderem ein passendes Angebot für reduzierte 12,99 Euro statt 119,99 Euro (Angebot jetzt bei Udemy ansehen).

Darin sind enthalten:

21 Stunden On-Demand-Video

1 Artikel

90 zum Download verfügbare Materialien

Aufgaben

Abschlussbescheinigung

Nachdem ihr euren ausgewählten Kurs gekauft habt, könnt ihr lebenslang auf ihn zugreifen, solange euer Konto besteht und Udemy über die Lizenz für diesen Kurs verfügt. Ihr habt also keinen Stress, sondern könnt euch selbst genau aussuchen, wann ihr starten und wann weiter lernen möchtet. Mehr dazu und allen Kursinhalten findet ihr jetzt direkt auf Udemy.