Interesse an einer aktuellen Apple Watch 8? Dann solltet ihr eich dieses Angebot näher anschauen, denn erstmals ist ein ernst zu nehmender Preisverfall der Smartwatch wahrzunehmen.

Originaler Artikel:

Für eine Apple Watch Series 7 wollte Apple im Herbst letzten Jahres knapp 430 Euro haben, für die Apple Watch Series 8 werden 12 Monte später gleich mal knapp 500 Euro fällig – ein heftiger Mehrpreis. Die Preiserhöhung trifft uns Europäer aufgrund des schlechten Euro-Standes. Unsere Währung ist gegen den US-Dollar einfach zu schwach, Importware wird so viel teurer. Wer klug ist, kauft da nicht sofort, sondern wartet noch etwas und hofft auf einen kleineren oder größeren Preisverfall. Wie schaut es da aktuell aus?

Apple Watch 8 im Preischeck: Ab wann wird’s billiger?

Wer nicht direkt bei Apple kauft, kann schon jetzt wenige Euro sparen. Teils starten die Preise im Handel bei kleineren Händlern schon knapp 30 Euro unterhalb Apples Preisempfehlung. Die kleinste Apple Watch 8 bekommt ihr so unter Umständen schon für etwas mehr als 470 Euro (Preisvergleich bei Idealo ansehen). Immer noch deutlich teurer als das Vorjahresmodell, aber immerhin. Für einen weiteren Preisverfall spricht die unkomplizierte Liefersituation. Im Gegensatz zur Apple Watch Ultra gibt’s derzeit keinen Engpass bei Apple. Apple will und muss die Geräte also verkaufen.

Die aktuelle Preisentwicklung der Apple Watch 8. (Bildquelle: Idealo)

Größere Sprünge würden wir dennoch nicht erwarten. Legen wir den Preisverfall der Apple Watch Series 7 als Vergleich an, dann sollte ein relativ stabiler Tiefstwert nach circa einem halben Jahr erreicht sein. Ergo: Wer noch bis zum März warten kann, für den könnte sich das Warten lohnen. Doch eine Ausnahme gibt es. Mit etwas Glück werden Händler versuchen, am Black Friday mit der einen oder anderen Preisaktion auf sich aufmerksam zu machen. Ergo: Am besten am oder um den 25. November herum mal nach Schnäppchen Ausschau halten.

Was bieten die neuen Smartwatch-Neuheiten von Apple ? Seht selbst:

Lohnt der Kauf der Apple Watch Series 8?

Doch lohnt die Apple Watch Series 8 überhaupt? Optisch und vielfach technisch hat sich nicht viel verändert. Der Chip ist bei genauer Betrachtung nicht schneller, Design und Bildschirm sind unverändert. Wirklich neu sind nur die erweiterte Unfallerkennung und der Temperatursensor, von dem aktuell aber nur das weibliche Geschlecht wirklich profitiert. Wer eine Apple Watch Series 7 im Moment noch günstiger bekommt, sollte vielleicht eher bei dieser zuschlagen. Doch früher oder später wird der Vorgänger vom Markt verschwinden, dann schlägt endgültig die Stunde für Nummer 8.