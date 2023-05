Schnelles Internet ist heutzutage für viele ein Muss. Entsprechend groß ist die Auswahl. Aber vor allem ein bekannter Konzern hat in Deutschland bei der Leistung die Nase weit vorn – mit einigen Haken.

Vodafone zieht davon: Nicht mal die Telekom kann da mithalten

Vodafone hat beste Angebot für Festnetz-Internet in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt ein umfassender Test, den Chip und Net Check gemeinsam durchgeführt haben und der GIGA vorliegt. Demnach stellt Vodafone mit seinen Festnetz-Anschlüssen sogar die Telekom in den Schatten und siegt mit einer Gesamtnote von 1,7.

Das liegt dem Test zufolge vor allem daran, dass Vodafone sein Fernsehkabelnetz nutzt, um darüber konkurrenzlos schnelle Internetverbindungen anzubieten. Die Konkurrenz muss für vergleichbare Geschwindigkeiten erst auf Glasfaser bis in die Wohnung (FTTH) umrüsten und dafür viel investieren.

Vodafone hingegen könne Spitzengeschwindigkeit schon bereitstellen und dafür trotz Preiserhöhungen vergleichsweise günstige Konditionen bieten. Infolge der Inflation und steigender Energiepreise haben sowohl Vodafone als auch die Telekom aber die Preise angehoben. Weitere Anbieter dürften folgen.

Vodafone gewinnt Preis-Leistungs-Vergleich locker

Vodafone erreicht dem Test zufolge mit Abstand die höchste Download-Geschwindigkeit mit 347,38 MBit/s im Durchschnitt. Die Telekom (mit 1,8 in der Gesamtwertung auf Platz 2) kommt durchschnittlich hingegen nur auf 99,24 MBit/s – ein sehr klarer Sieg für Vodafone. 1&1 und o2 sind mit 73,40 und 67,52 MBit/s unter den vier nationalen Anbietern Deutschlands noch deutlicher abgeschlagen.

Auch beim Daten-Upstream führt Vodafone, wenn auch deutlich knapper. 29,27 MBit/s sind bei den Düsseldorfern drin, während die Telekom auf 28,93 MBit/s kommt. o2 sowie 1&1 kommen auf über 20 MBit/s im Upload.

In den Punkten Geschwindigkeit und auch im Preis-Leistungs-Verhältnis führt Vodafone im Chip-Test unangefochten. Bei der Latenz hingegen kann die Telekom den Sieg verbuchen.

Hinweis: Der Speed-Test von Chip wird von Usern online durchgeführt. Über 130.000 valide Messungen per LAN-Kabel wurden für den aktuellen Test ausgewertet. Ergänzend stellt Net Check 553 Testgeräte zur Verfügung, die unabhängig davon eigene Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Die Testgeräte waren an 99 Tagen aktiv und sollen ausschließen, dass die Messungen sich vor allem auf Fälle konzentrieren, bei denen es gerade eine Störung des Internetanschlusses gibt.

Zu viel versprochen: Vertragserfüllung bei Vodafone oft mies

Vodafone-Kunden müssen sich dafür aber damit abfinden, dass sie nicht bekommen, was Vodafone verspricht. Bei der Erfüllung der vertraglich zugesicherten Geschwindigkeiten führen die Düsseldorfer nämlich nicht. Anders gesagt: Vodafone verspricht zu viel.

Vodafones Gigabit-Tarife kommen dem Speed-Test zufolge durchschnittlich auf eine Download-Geschwindigkeit von 626 MBit/s. Zusätzliche Tests liefern immerhin 797 MBit/s. Vodafone aber sichere vertraglich eine erwartbare Leistung von 850 MBit/s zu.

Zwar erfüllen auch die anderen Provider oft nicht ihre Versprechen. Doch Vodafone teilt sich in dieser Hinsicht den letzten Platz mit 1&1. Mit einer Note von 1,8 im Bereich Vertragserfüllung hält die Telekom am ehesten, was man Kunden zusagt.

