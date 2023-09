SIMon mobile: Günstiger Vodafone-Tarif zündet den Turbo

Der Mobilfunkanbieter SIMon mobile wertet sein Angebot auf. In den kommenden Tagen erhalten alle Bestands- und Neukunden Zugriff auf das 5G-Netz von Vodafone. An den Preisen ändert sich nichts, die monatlich kündbaren Tarife beginnen weiter bei 8,99 Euro für 12 GB Datenvolumen.

Vodafone Facts

SIMon mobile schaltet 5G frei

Jetzt müssen sich auch Kunden von SIMon mobile nicht mehr mit dem LTE-Netz von Vodafone begnügen. Bis zum 5. Oktober 2023 erfolgt eine Umstellung auf 5G. Diese gilt sowohl für Bestands- als auch für Neukunden. Wer bereits einen Tarif von SIMon mobile verwendet, muss nicht selbst tätig werden. Die Umstellung erfolgt automatisch.

Viel schneller wird das mobile Internet bei SIMon mobile dadurch aber nicht. Offiziellen Angaben zufolge ist auch bei einer 5G-Verbindung nur mit maximal 50 Megabit pro Sekunde zu rechnen. Beim mobilen Upload ist bereits nach 25 Megabit pro Sekunde das Ende der Fahnenstange erreicht. Die 5G-Netze selbst, auch das von Vodafone, können eigentlich deutlich mehr.

An den Preisen und Tarifen des Mobilfunkanbieters hat sich nichts geändert. Wer mit einer bestehenden Rufnummer zu SIMon mobile umzieht, zahlt im günstigsten Tarif 8,99 Euro pro Monat. Hier stehen 12 GB an LTE- und 5G-Volumen zur Verfügung. Hinzu kommt eine Allnet-Flat in alle deutsche Netze (Quelle: SIMon mobile).

Für 17 GB Datenvolumen pro Monat verlangt SIMon mobile 11,99 Euro, wenn die Rufnummer mitgenommen wird. Bei 27 GB sind es 16,99 Euro. Keiner der Tarife besitzt eine Mindestlaufzeit. Kunden können Monat für Monat selbst entscheiden, ob sie das Angebot weiter in Anspruch nehmen wollen. Neben einer Kündigung ist auch eine Pausierung über maximal drei Monate möglich.

Was macht einen guten Handytarif aus? Die Antwort gibt es im Video:

Wann ist ein Handytarif gut? Wir rechnen nach! Abonniere uns

auf YouTube

SIMon mobile: Mehr Volumen mit Prämien

Wer seinen Freunden SIMon mobile empfiehlt, erhält noch bis Anfang Januar 2024 eine bessere Prämie. Als Geschenk gibt es nicht nur 1 GB, sondern 2 GB als zusätzliches Datenvolumen pro Monat. Die geworbenen Freunde bekommen den Basispreis von 8,99 Euro über zwei Monate geschenkt.