SIMon mobile: Schlechter Empfang – was tun?

SIMon mobile ist ein günstiger Mobilfunkanbieter, der euch mit SIM-only-Tarifen ins mobile Datennetz bringen will. Einige Nutzer berichten, dass sie manchmal schlechten Empfang mit ihrem SIMon-mobile-Tarif haben. Was kann man in solchen Fällen tun?

Störungen Facts

Auch wenn es sich im Vergleich zu Direkt-Tarifen bei Platzhirschen wie Telekom oder Vodafone um einen preiswerten Anbieter handelt, sind die allgemeinen Erfahrungen mit SIMon mobile gut. Bei Trustpilot wird der Mobilfunkbetreiber mit einer Wertung von 4,7 bei maximal 5 Sternen geführt. Netzprobleme sind also normalerweise selten, lassen sich manchmal aber nicht vermeiden.

Probleme mit SIMon mobile: Das sollte man versuchen

SIMon mobile setzt auf das „D2“-Netz. Es handelt sich dabei um da Vodafone-Netz, also um eines der bestausgebauten Mobilfunknetze in ganz Deutschland. Ist der Handyempfang bei eurem SIMon-mobile-Tarif schlecht, untersucht Folgendes:

Oft lassen sich Probleme mit dem Empfang durch einen Handy-Neustart beheben.

beheben. Alternativ könnt ihr das Smartphone auch kurz in den Flugmodus schalten und anschließend die Verbindung zum Mobilfunknetz neu herstellen.

Auch wenn das Netz gut ausgebaut ist, gibt es noch einige Funklöcher in Deutschland. Auf der Karte könnt ihr die Netzabdeckung des Vodafone-Netzes überprüfen. Möglicherweise befindet ihr euch in einem Gebiet, das noch nicht gut ausgebaut wurde.

In Kellern, Gebäuden mit dicken Wänden oder an ähnlichen Plätzen ist der Handyempfang meistens schlecht. Stellt also sicher, dass ihr euch an einem Ort befindet, an dem die Netzsignale das Smartphone erreichen können.

Einige Netzprobleme werden auch durch eine schlecht steckende SIM-Karte verursacht. Nehmt die Karte also kurz aus dem Schacht und positioniert sie richtig. Startet das Smartphone dann neu und überprüft, ob der Empfang sich verbessert hat. Tipp: So bekommt man eine eSIM bei SIMon mobile.

Überprüft in den Smartphone-Einstellungen, ob der Zugriff auf das 4G/LTE-Netz aktiviert ist. 5G wird von SIMon mobile nicht unterstützt.

SIMon mobile: Schlechter Empfang – was tun?

In einigen Fällen helfen die eigenen Fehlerlösungen nicht, da es allgemeine Probleme für alle Nutzer von SIMon mobile gibt. Auf der Seite allestörungen.de könnt ihr überprüfen, ob zum aktuellen Zeitpunkt vermehrt Störungen im Vodafone-Netz gemeldet werden. Es handelt sich zwar nicht um eine offizielle Plattform des Mobilfunkbetreibers, anhand von vielen Meldungen auf einmal kann man aber davon ausgehen, dass eine größere Störung vorliegt und SIMon mobile down ist. In solchen Fällen müsst ihr abwarten, bis die Probleme auf Seiten des Anbieters behoben werden.

Funktioniert euer Smartphone mit SIMon mobile nicht richtig, solltet ihr auch den Support des Anbieters kontaktieren. Ihr erreicht die Hotline unter der Nummer 0211-91325430. Es fallen die Kosten für Anrufe im Ortstarif an.

