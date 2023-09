Smartphone-Handtasche: Ungewöhnliches Honor-Handy im Hands-On-Video

Honor hat mit der Magic V Purse ein einzigartiges Falt-Smartphone gezeigt. Im Rahmen der IFA 2023 hat das Unternehmen das alte Design der Falt-Smartphones von Huawei genommen und daraus eine komplett neu Idee gemacht. Wir haben uns das Smartphone angeschaut.

Honor: Huaweis Ableger für „Digital Natives“ Facts

Honor Magic V Purse vorgestellt

Honor hat im Rahmen der IFA 2023 nicht nur das Magic V2 für den internationalen Markt vorgestellt, sondern mit der Magic V Purse auch ein Konzept-Smartphone gezeigt. Dabei hat Honor das alte Falt-Smartphone-Design von Huawei genommen, es etwas überarbeitet und einfach eine digitale Handtasche daraus gemacht. Als mir dieses Handy bei der Vorstellung gezeigt wurde, hat es mich sofort an das von mir getestete Huawei Mate Xs 2 erinnert. Auf Nachfrage eines Kollegen zur Ähnlichkeit hat Honor strikt darauf bestanden, dass sie nichts mehr mit Huawei zu tun haben.

Das Honor Magic V Purse soll also eine digitale Handtasche sein, dessen faltbares Außendisplay sich optisch an den Style der Garderobe anpassen kann. Honor setzt auf verschiedenste Designs luxuriöser Handtaschen. Und es kann auch ein Tragegurt am Smartphone befestigt werden. Das Display ist dabei immer aktiv und kann auch Animationen anzeigen. Sogar digitale Haustiere könntet ihr damit zur Schau stellen.

Welche technischen Daten die Magic V Purse hat, was sie kostet und ob dieses Gerät überhaupt auf den Markt kommt, wurde leider nicht verraten. Bei der Präsentation zeigte man sich von der Idee aber ziemlich begeistert und ich könnte mir schon vorstellen, dass in Zukunft so etwas als Luxus-Gerät angeboten werden dürfte.

Im Video zeigen wir euch das Huawei Mate Xs:

Huawei Mate Xs im Hands-On: Faszinierend, faltbar, viel zu teuer Abonniere uns

auf YouTube

Macht so ein Smartphone überhaupt Sinn?

Wenn man bedenkt, dass das Display permanent eingeschaltet sein muss, um den Effekt der Handtasche anständig herüberzubringen, dann macht das vielleicht auf einer schicken Abendveranstaltung Sinn, wo man mit so einer ungewöhnlichen Handtasche auffallen möchte. Für den Alltag wäre das vermutlich nichts. Aber wir lassen uns überraschen, ob Honor darin wirklich Potenzial sieht und das Magic V Purse auf den Markt bringt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.