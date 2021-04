Der Frühling ist da – und mit ihm der Spring Sale im PS Store, in dem (mindestens!) bei tausend Spielen Rabatt-Blüten blühen, über die ihr euch günstig für das restliche Jahr versorgen könnt.

Zum Angebot im PS Store

Während draußen die Blumen erblühen (neben Hagel und schockierenden Schneefällen), bietet der PS Store Ablenkung in Form von rabattierten Rollenspielen, Blockbustern und anderen Spielen, die ihr vielleicht schon immer einmal in eurer Sammlung wissen wolltet. Ihr habt bis jetzt auf ein günstiges Angebot zu Assassin's Creed Valhalla oder The Last of Us 2 gewartet? Dann solltet ihr einen Blick auf die Highlights werfen, die wir für euch herausgesucht haben.

Spring Sale im PS Store: PS4- und PS5-Spiele mit bis zu 80 Prozent Rabatt

Ein paar Kauf-Tipps haben wir für euch herausgesucht – das gesamte Angebot könnt ihr aber auch selbst im Spring Sale durchwühlen.

Der Spring Sale im PS Store läuft noch bis zum 29. April 2021.

Kleiner Tipp: Ob die Preise auch wirklich gut sind – im Vergleich zu vorherigen Rabatt-Aktionen – könnt ihr bei den meisten Spielen auf der Seite PS Preisnavigator nachschauen. Gebt dazu einfach den Titel des Spiels oben in die Suchleiste ein und schaut, ob ihr einen Vergleich zu den letzten Monaten oder Jahren findet.

Ein paar Spiele gibt's sogar kostenlos – und das ohne PS Plus!

Kostenlos ist außerdem gerade Subnautica im PS Store – das vielleicht beste Survival-Spiel, das je das Licht der Welt erblickt hat.

Während momentan kaum neue Spiele erscheinen (und ihr wisst alle, woran das liegt), ist vielleicht gerade die Zeit gekommen, um ältere Klassiker nachzuholen. Im Spring Sale sind zumindest einige davon vertreten, aber sicherlich dauert es auch nicht lange, bis der nächste Angebotsrausch den PS Store schwemmt.