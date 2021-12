Steam hat gerade ein vorweihnachtliches Geschenk für euch parat, oder besser gesagt die Entwickler von Techland. Die Macher von Dying Light 2 Stay Human hauen gerade einen ihrer alten Shooter-Klassiker gratis raus. Um welches beliebte Western-Spiel es sich dabei handelt und bis wann ihr es euch noch sichern könnt, verraten wir euch jetzt.

Steam Facts

Holt euch ein Steam-Geschenk

Immer mal wieder gibt es nette Gratis-Games bei Steam abzugrasen. Dieses Mal könnt ihr euch das 2013 erschienene Action-Game Call of Juarez: Gunslinger von Techland sichern. Der im Wilden Westen spielende Shooter ist ein beliebter Klassiker und lässt euch als Kopfgeldjäger die berüchtigtsten Banditen jagen.

Bilderstrecke starten (12 Bilder) 10 Free2Play-Spiele, um die ihr besser einen großen Bogen macht

Schaut euch die knallharte Action von Call of Juarez: Gunslinger in diesem Trailer einmal an:

Zu seinen Glanzzeiten hat das Western-Epos echte Bestnoten von der Presse abgesahnt und auch die Steam-Bewertungen sind äußerst positiv. Das Giveaway ist übrigens Teil des 30-jährigens Jubiläums von Entwickler und Publisher Techland, die dieses Ereignis gebührend feiern.

Neben dem Gratis-Game findet ihr andere Spiele der Macher zu stark reduzierten Preisen. Und auch ein fettes Techland-Bundle erwartet euch. Während die Publisher-Aktion schon am 13. Dezember um 19 Uhr endet, könnt ihr euch Call of Juarez: Gunslinger noch bis zum 14. Dezember um 19 Uhr gratis sichern.

Wenn ihr den Release des aktuellen Projekts von Techland – Dying Light 2 Stay Human – kaum noch abwarten könnt, könnt ihr das brutale Zombie-Spektakel jetzt schon bei Amazon vorbestellen:

Dying Light 2 Stay Human (Playstation 5)

Die Macher von Dying Light feiern ihren 30. Geburtstag und ihr könnt davon profitieren! Mit dicken Rabatten auf alle Spiele des Publishers und der Gratis-Aktion des beliebten Western-Shooters Call of Juarez: Gunslinger. Doch wartet nicht zu lange, das Angebot ist nur noch bis zum 14. Dezember verfügbar.