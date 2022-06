In Kürze soll mit Worldslayer ein Upgrade für Outriders erscheinen. Solltet ihr den Koop-Shooter und Action-RPG noch nicht ausprobiert haben, ist jetzt die richtige Zeit gekommen – für eine kurze Zeit könnt ihr das Spiel kostenlos testen und beim Kauf ordentlich sparen.

Outriders Facts

Outriders: Bei Steam testen und günstig kaufen

Wenn ihr derzeit nicht wisst, was ihr zocken sollt oder worauf ihr Lust habt, könnt ihr einen unverbindlichen Blick auf das Action-RPG Outriders werfen. In Kürze soll das Upgrade Worldslayer erscheinen und Square Enix möchte wohl, dass ihr das Spiel vorher einmal ausprobiert.

Das könnt ihr derzeit sogar ohne Kosten. Steam stellt das Spiel bis zum 23. Juni kostenlos zur Verfügung und sollte es euch gefallen, könnt ihr in diesem Zeitraum auch noch 45 % beim Kauf sparen. Stat 39,99 Euro kostet Outrider während der Rabattaktion nur 21,99 Euro. Jeder Fortschritt, den ihr in der kostenlosen Version macht, wird in eure gekaufte übernommen.

Bei Metacritic kommt Outriders auf eine stabile Wertung von 75 Punkten. Bei Steam wird das Spiel derzeit mit „Vorwiegend positiv“ bewertet. Das Action-RPG soll ein paar Fehler beinhalten und es soll an Story fehlen, das Endgame kommt bei einigen Testern aber ganz gut an (Quellen: Metacritic / Steam).

Ihr braucht Tipps zu den Tagebuchnotizen? Wir helfen euch:

Wann erscheint Worldslayer und welche Features gibt es?

Das Outriders-Upgrade Worldslayer soll am 30. Juni erscheinen. Auf Wunsch könnt ihr das Spiel allein oder mit bis zu zwei Freunden im Drop-In-Drop-Out-Koop-Modus spielen. Ob ihr mit eurem alten oder einem neuen Outrider antretet, bleibt ganz euch überlassen.

Mit dem Upgrade kommen neue Apokalypsengegenstände sowie Mod-Plätze hinzu, damit ihr eure Waffen und Ausrüstungen verbessern könnt. Um euch im Spiel weiterentwickeln zu können, stehen euch außerdem neue Pax-Bäume zur Verfügung. Solltet ihr keine Lust haben, euren Charakter selbst zu leveln, könnt ihr zur Boost-Option greifen. Durch diese startet ihr mit einem Outrider auf Level 30 und besserer Ausrüstung.

Macht euch einen ersten Eindruck von Worldslayer:

OUTRIDERS WORLDSLAYER Announcement Trailer

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).