In Zeiten drastisch steigender Energiepreise lohnt sich ein Blick auf jede Einsparmöglichkeit. Für das Smart Home hat der deutsche Hersteller AVM nun einen neuen Heizkörperregler vorgestellt, der ein bequemes und effizientes Heizen ermöglichen soll.

Fritz Dect 302: Heizkörperregler für das Smart Home

Steigende Energiepreise lassen sich für Verbraucher derzeit kaum vermeiden, wenn nicht auf Komfort verzichtet wird. Mit Lösungen für das Smart Home kann der Energieverbrauch aber gesenkt werden, da die Steuerung intelligenter und präziser abläuft. Genau hier setzt das neue Funkthermostat Fritz Dect 302 des Berliner Herstellers AVM an. Bekannt ist AVM sonst für seine Fritzboxen, hat aber auch viele Smart-Home-Produkte im Programm.

Der Heizkörperregler kann die gewünschte Raumtemperatur automatisch und präzise regeln und so dabei helfen, Heizosten einzusparen. Auch eine Fenster-auf-Erkennung sowie an eine Frostschutz-Funktion wurde gedacht. Die Steuerung läuft entweder direkt am Gerät, über eine App von AVM auf dem Smartphone oder am Laptop im Browser.

Neben einem neuen Design kommt auch ein E-Paper-Display zum Einsatz. Mit dabei sind vier Funktionstasten und eine Menütaste. Dem Hersteller nach besitzen die integrierten Batterien genug Kraft, um mehrere Heizperioden ohne erneutes Aufladen zu überstehen. Es kommt der stromsparende Funkstandard DECT ULE zum Einsatz.

Der Fritz Dect 302 kann an allen gängigen Heizkörperventilen montiert werden. Darüber hinaus ist er um 90 Grad drehbar, um das Display im Blick behalten zu können. Neue Funktionen werden im Laufe der Zeit per Update bereitgestellt (Quelle: AVM).

Smartes Funkthermostat von AVM für 69 Euro

Der Fritz Dect 302 steht ab sofort zu einem Preis von 69 Euro zum Verkauf. Eine Fritzbox mit DECT-Basis ist Voraussetzung für den Betrieb.