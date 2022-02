Samsung hat Grund zur Freude, denn die Kunden greifen wie nie zuvor zu den TV-Geräten des Herstellers. Ein Modell der Südkoreaner bricht dabei alle bisherigen Rekorde und ist auf dem Weg zum absoluten Bestseller. Ein Ende des Erfolges ist bisher nicht in Sicht – und auch der Preis ist wieder gefallen.

Bei Samsung braucht man sich ums Geschäft keine Sorgen zu machen. Der Konzern verdient prächtig. Smartphones, Chips, Laptops – viele Bereiche haben daran ihren Anteil, auch auf dem Fernseher-Markt gehören die Südkoreaner zu den ganz Großen. Dabei sticht ein Modell heraus.

The Frame ganz vorn: Dieser Samsung-TV zieht alle anderen ab

Der außergewöhnliche Smart-TV „The Frame“ hat sich zu Samsungs absolutem Topseller gemausert. In 2021 verkaufte man von dem als künstlerisch wertvoll beworbenen Fernseher über 1 Millionen Stück – wohlgemerkt bisher.

Kein Modell zuvor hat das geschafft (Quelle: Samsung). Gründe dafür sollen in der Corona-Krise liegen. So seien die verschiedenen Größen von The Frame besonders in Nordamerika und Europa beliebt. Durch viel Zeit zuhause während der Pandemie seien den Kunden Multimedia-Erlebnisse wichtiger geworden. Außerdem soll es zuhause gemütlich und schön eingerichtet sein.

Für Samsung vereint The Frame beides. Wandmontage sowie eine Kunst-Mediathek, die bekannte Gemäldeklassiker ebenso wie neue Kreationen aufs Display bringt, wenn man gerade nichts aktiv schauen möchte, sollen dafür sorgen. Durch individuell anpassbare Rahmen soll der Smart-TV noch besser ins eigene Zuhause passen. Als Kunstwerk für Kunstwerke bewirbt Samsung The Frame, wie ihr im Video seht:

Samsung The Frame 2021 in der Kurzvorstellung

Auf die richtige Kombination zur rechten Zeit führt man den aktuellen Erfolg von The Frame zurück. Bis zum Jahresende kann es noch weiter hinaus gehen: Samsung rechnet damit, die Marke von 2 Millionen Stück seit Verkaufsstart in 2017 ebenfalls zu knacken.

Bei The Frame sinkt der Preis wieder

Die aktuelle 2021er-Serie ist von 32 Zoll bis 85 Zoll in fünf Größen erhältlich, kommt mit Samsungs eigenem QLED-Panel und 4K-Auflösung. Aber The Frame ist kein TV für jedermann. Das zeigt allein schon der Preis, der für die 50-Zoll-Variante im Rahmen des Black Friday 2021 erstmals bis auf rund 700 Euro gefallen ist. Aktuell ist eben diese Variante wieder zum Black-Friday-Preis erhältlich (bei Amazon ansehen).