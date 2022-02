Bei Amazon sind normalerweise die iPhones von Apple auf den ersten Plätzen zu finden. Jetzt hat sich das Blatt aber gewendet, denn plötzlich ist in den Bestsellern ein Samsung-Smartphone auf dem ersten Platz zu finden. Und das hat auch einen guten Grund. Der Preis ist nämlich stark gefallen.

Samsung Galaxy M12 hat Amazon erobert

Wer auf der Suche nach einem neuen Android-Smartphone zum bezahlbaren Preis ist, dürfte bei Amazon sicher schon über das Samsung Galaxy M12 gestolpert sein. Das Android-Smartphone kostet aktuell nur 135 Euro (bei Amazon anschauen) statt normalerweise über 170 Euro. Das dürfte auch der Grund sein, wieso aktuell so viele Menschen dieses Smartphone kaufen und es so auf den ersten Platz bei Amazon katapultiert haben.

Zu dem günstigen Preis gibt es ein wirklich gutes Einsteiger-Smartphone. Das Samsung Galaxy M12 zeichnet sich in erster Linie durch ein modernes Design, einen riesigen 5.000-mAh-Akku und die 48-MP-Quad-Kamera aus. In Kombination mit dem 6,5-Zoll-HD+-Display dürfte die Akkulaufzeit sehr hoch ausfallen. Als Prozessor gibt es einen Octa-Core-SoC, der von 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher begleitet wird. Letzter lässt sich per microSD-Karte um bis zu 1 TB aufrüsten. Als Betriebssystem ist Android 11 vorinstalliert und es dürfte vermutlich zukünftig auch einige Updates für dieses Smartphone geben.

Was taugt das Samsung Galaxy M12 wirklich?

Mit einer Bewertung von 4,5 von 5 Sternen (bei Amazon anschauen) schneidet das Samsung Galaxy M12 sehr gut bei den Käuferinnen und Käufern an. Viele zeigen sich nach dem Kauf positiv überrascht von der hohen Akkulaufzeit und guten Leistung. Auch die Kamera macht anständige Bilder. Es wird zudem positiv hervorgehoben, dass dieses Smartphone noch kein 5G-Modem hat. Hier muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob einem ein 4G-Handy ausreicht. Insgesamt also ein gutes Einsteiger-Smartphone für alle, die nicht zu viel erwarten.