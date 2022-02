Samsung hat kürzlich mit dem Galaxy S22 Ultra ein komplett neues High-End-Smartphone vorgestellt, das im Grunde ein Note ist. Jetzt wurde bekannt, dass die bereits gezeigten Modelle nicht allein bleiben. Für das Heimatland plant Samsung gleich zwei limitierte Editionen. Zumindest eine davon würden wir gern auch in Deutschland sehen.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Limitierte Edition für Golfer und Mercedes-Fans

Samsung bietet das Galaxy S22 Ultra in verschiedenen Farben an. Die normalen Versionen kann man überall kaufen, nur im Samsung-Shop gibt es auch einige Sonderfarben, die nur der Hersteller selbst verkauft. Die Preise starten bei 1.249 Euro und das Interesse ist groß. Zumindest in Südkorea wird es noch etwas mehr Exklusivität geben. Dort werden nämlich zwei limitierte Editionen auf den Markt kommen, die mit einer besonderen Box und speziellem Zubehör ausgestattet sind. Erinnert fast schon an Luxusuhren.

So wird es ein Samsung Galaxy S22 Ultra Mark & Lona geben, das wie folgt aussieht:

Diese Edition richtet sich speziell an Golferinnen und Golfer und hat einiges an Zubehör mit dabei, das mit auffälligen Farben und Designs auf sich aufmerksam macht. Es ist nicht bekannt, ob das Smartphone an sich auch in einer besonderen Farbe enthalten ist oder es sich nur um das Zubehör handelt. Vermutlich eher Letzteres.

Für Deutschland könnte das Samsung Galaxy S22 Ultra Mercedes EQ-Edition interessanter sein:

Auch hier bekommt man eine einzigartige Box, viel Zubehör mit Mercedes-Stern und natürlich das Smartphone an sich, das aber nicht zu sehen ist. Das Smartphone selbst könnt ihr euch dafür in unserem detaillierten Video anschauen:

Samsung Galaxy S22 Ultra im Hands-On

auf YouTube

Samsung Galaxy S22 Ultra: Marktstart steht vor der Tür

Bisher kann man das Samsung Galaxy S22 Ultra nur vorbestellen. Ab dem 25. Februar ist es offiziell auf dem Markt erhältlich. Wer vorbestellt, bekommt die Galaxy Buds Pro kostenlos (bei Samsung anschauen). Auch wenn es die limitierten Editionen nicht nach Deutschland schaffen, findet man bei Amazon sehr viele schöne Hüllen, die ebenfalls einen einzigartigen Look schaffen (bei Amazon anschauen).