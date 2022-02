Xiaomi hat in den letzten Wochen viele neue Smartphones vorgestellt. Darunter mit dem Xiaomi 12 und 12 Pro zwei echte High-End-Modelle, die mit dem Galaxy S22 und S22 Plus mithalten sollen. Eigentlich wurde erwartet, dass jetzt auch schnell ein Xiaomi 12 Ultra erscheint. Daraus wird wohl nichts, wie eine zuverlässige Quelle verrät.

Xiaomi 12 Ultra erst mit neuem Prozessor erwartet

In den letzten Wochen wurde immer wieder berichtet, dass um den Zeitraum des MWC 2022 im Februar ein Xiaomi 12 Ultra und 12 Lite vorgestellt werden soll, um die neue Smartphone-Serie nach dem Xiaomi 12 und 12 Plus komplett zu machen. Während wir vom Lite-Modell schon seit einiger Zeit nichts mehr gehört haben, soll jetzt auch das Xiaomi 12 Ultra nicht mehr in absehbarer Zeit erscheinen. Stattdessen soll das chinesische Unternehmen auf den neuen „Snapdragon 8 Gen 1+“-Prozessor warten, den Qualcomm in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt bringt (Quelle: Weibo).

Damit würde Xiaomi eine wichtige Chance verpassen, sich gegen das Galaxy S22 Ultra aufzustellen. Schon im letzten Jahr fehlte ein echter Ultra-Konkurrent, denn das Xiaomi Mi 11 Ultra war in Deutschland so gut wie nie zu bekommen. Wieso Xiaomi diese Strategie anwendet, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass man sich eher mit Apple und dem iPhone 14 Pro Max konkurrieren will und nicht mit Samsung.

Der Snapdragon 8 Gen 1+ wird im Vergleich zum aktuellen Modell aber nur ein kleines Upgrade. Wie schon beim Snapdragon 888+ erwartet man nur etwas mehr Leistung. Ansonsten wird sich vermutlich nichts ändern. Entsprechend ungewöhnlich erscheint die Verschiebung des Smartphones.

Das Xiaomi 12 Pro ist in Deutschland noch nicht verfügbar:

Xiaomi 12 Pro: Design im Detail

Xiaomi 12 Ultra mit besserer Kamera

Das Xiaomi 12 Ultra wird deswegen so sehnsüchtig von den Fans erwartet, da dort eine der besten Smartphone-Kameras der Welt verbaut sein soll. Noch heute liegt das Xiaomi Mi 11 Ultra bei DxOMark auf dem zweiten Platz, obwohl es schon viel neuere Smartphones im Test gab. In der zweiten Jahreshälfte könnte Xiaomi mit dem Xiaomi 12 Ultra also einen neuen Bestwert erreichen.