Wer an die Spitze will, muss sich mit den Besten messen. Das weiß auch Xiaomi, weshalb Konzernchef Lei Jun nun eine Kampfansage an Apple abgegeben hat. Die Chinesen schrecken auch nicht vor martialischen Begriffen zurück und sprechen von einem Überlebenskampf.

Xiaomi Facts

Xiaomi hat in Europa ein Jahr voller Höhen und Tiefen hinter sich. Nach einem fast schon raktenhaften Aufstieg im ersten Halbjahr, das kurzweilig sogar von der Smartphone-Krone gekrönt war, folgten eher durchwachsene Quartale. Vor allem zum Jahresende hin ging Xiaomi förmlich die Puste aus. Davon will sich der umtriebige Hersteller aber nicht ins Bockshorn jagen lassen und nimmt einen ganz Großen ins Visier: Apple.

Xiaomi will sich mit Apple im Premium-Segment messen lassen

„Wir möchten uns mit Apple messen lassen“, so Konzernchef Lei Jun im Hinblick auf Produktqualität und User Experience (Quelle: SCNP). Im Heimatmarkt möchte Xiaomi innerhalb der nächsten drei Jahre sogar der größte Hersteller im Premium-Segment werden – ein Bereich, der nach dem Absturz von Huawei von Apple dominiert wird.

Im vierten Quartal 2021 war der US-Konzern sogar die beliebteste Smartphone-Marke in der Volksrepublik. Xiaomi hat sich also ordentlich was vorgenommen. Das zeigt auch die martialische Sprache, die der Xiaomi-Boss verwendet. Für Xiaomi sei der Wettbewerb im Premium-Segment ein „Überlebenskampf.“

Wie ernst es Xiaomi ist, zeigen auch die Investitionspläne des Konzerns: In den kommenden fünf Jahren möchte Xiaomi umgerechnet rund 14 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Am Ziel, in drei Jahren weltweit der größte Smartphone-Hersteller zu werden, hält Xiaomi fest.

Mehr als nur Smartphones: Die bunte Produktpalette von Xiaomi.

Feuerzeug, Rückentrainer und Pflanzen-Monitor: 6 unerwartete Xiaomi-Produkte Abonniere uns

auf YouTube

Xiaomi-Chef beaufsichtigt neue E-Auto-Sparte

Trotz seiner markigen Worte kümmert sich Lei Jun aber nicht mehr selbst um den Kampf mit Apple, Samsung und Co. Der Xiaomi-Gründer bleibt dem Konzern zwar weiter erhalten, wird in Zukunft aber die neugeschaffene E-Auto-Abteilung beaufsichtigen. Rund um das Thema E-Autos hat sich Xiaomi viel vorgenommen, das erste Elektroauto soll 2024 vom Band rollen.