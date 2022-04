Wer mit dem Elektroauto bequem unterwegs sein will, kann auf eine App fürs Android-Smartphone oder iPhone kaum verzichten. So findet sich viel einfacher eine passende Ladestation, wenn es mal darauf ankommt. Das weiß auch die Stiftung Warentest und verrät jetzt, welche Lade-App sich für E-Auto-Fahrer am besten eignet.

Stiftung Warentest Facts

EnBW mobility+ ist die beste App für E-Auto-Fahrer

Mal eben schnell zum Tanken anhalten, mit dem E-Auto ist das längst nicht mehr so leicht wie zu Verbrenner-Zeiten. Die Ladesäulen sind im Vergleich zu Tankstellen noch rar gesät. Wenn man dann mal eine gefunden hat, muss sie auch noch frei sein. Abhilfe schaffen dabei diverse Apps, die sich die Stiftung Warentest nun genauer angesehen hat.

Die beste Lade-App ist EnBW mobility+ mit dem Testergebnis „Gut“. Im gesamten Test bewerten die Warentester jeweils die Android- und iOS-Versionen der Apps getrennt. Die Anwendung von Energie Baden-Württemberg holt auf beiden Plattformen den ersten Platz (Quelle: Stiftung Warentest). Die iOS-Variante schneidet mit der Note 2,1 minimal besser ab als die für Android-Smartphones (2,2).

EnBW mobility+ Entwickler: EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG

EnBW mobility+ Entwickler: EnBW AG

Überzeugt hat EnBW mobility+ in allen Testkategorien, beim Suchen und der Nutzung der Ladestationen, in punkto Nutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit sowie Schutz persönlicher Daten. Letzteres heben die Tester besonders hervor, ebenso wie die praktischen Filter-Einstellungen. Aber auch auf den Plätzen 2 und 3 finden sich mit eCharge+ und Nextcharge fähige Alternativen.

Stiftung Warentest: Mehrere Lade-Apps zu nutzen, kann sinnvoll sein

Probleme gab es hingegen bei Plugshare und der Ionity-App. Während bei erster das Bezahlen nur über eine weitere App möglich war, wird bei Ionity kritisiert, dass nur wenig Informationen zu den Ladesäulen angegeben werden. Zudem seien Fremdanbieter nicht enthalten. Als einzige genutzte App seien die Anwendungen daher nicht zu empfehlen. Je nach Fahrgewohnheit könne es sinnvoll sein, mehrere Apps zu nutzen, so die Warentester weiter.

Ob E-Auto oder nicht, auch diese Apps gehören auf jedes Smartphone:

Apps, die auf euer Handy müssen - Android & iOS Abonniere uns

auf YouTube

Eine Übersicht über Apps, die jeder E-Auto-Fahrer brauchen kann, haben wir hier für euch zusammengestellt. Mit dabei ist auch der Testsieger der Stiftung Warentest. Für den Test wurden 10 bekannte, kostenlose Apps ausgewählt, die unabhängig von Autoherstellern sind. Bewertet wurde nach rund 100 Testfahren, bei denen die Performance der Apps getestet wurde. Außerdem verglichen die Tester die Angaben der Apps mit der Wirklichkeit, etwa in Bezug auf die Ausstattung der Ladesäulen oder, ob sie frei oder besetzt waren.