Stolze 80 % reduziert: PS5-Shooter gibt's jetzt zum Witzpreis

Im PlayStation-Store könnt ihr gerade richtig sparen. Ein Bombast-Shooter ist stolze 80 Prozent reduziert und kostet dadurch nur noch 13,99 Euro. Der PS5-Hit bietet aber weit mehr als stumpfes Ballern – ihr müsst euch auch mit einer tückischen Zeitschleife herumschlagen.

Deathloop Facts

PS5-Shooter mit Zeitreisen jetzt nur für 13,99 Euro

Shooter-Fans aufgepasst! Deathloop für die PS5 ist gerade deutlich im Preis reduziert. Im PlayStation-Store kostet die Standard-Edition des Shooter aktuell nur 13,99 Euro anstelle von 69,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent. Ihr habt noch bis zum 15. Februar Zeit, um euch den einzigartigen Shooter zu schnappen.

Deathloop kommt vom Entwickler Arkane Studios, der vor allen für die Dishonored-Spiele bekannt ist. Der Shooter ist auch das letzte Spiel, bevor der Entwickler mit dem katastrophalen Release von Redfall viel guten Willen bei den Fans eingebüßt hat. Deathloop ist am 14. September 2021 PC und PS5 erschienen. Etwa ein Jahr später folgte der Release für Xbox Series X|S.

Wenn euch Deathloop nicht genug ist, bietet der PlayStation-Store gerade auch ein Bundle an, in dem der Zeitschleifen-Shooter mit Ghostwire: Tokyio kombiniert wird. Beide PS5-Spiele zusammen kosten dann nur 39,59 Euro. Im Vergleich zum Originalpreis von 119,99 Euro spart ihr also 67 Prozent.

Schaut euch hier den Trailer für Deathloop an:

DEATHLOOP – Official Gameplay Trailer 2: Two Birds One Stone

Worum geht es in Deathloop?

In Deathloop spielt ihr den Attentäter Colt, der in einer Zeitschleife festhängt. Für seinen Job ist das zunächst ein Vorteil, denn er kann sich die Position von Gegnern und Zielen merken, nachdem der Tag zurückgesetzt wird. Neben herkömmlichen Wummen könnt ihr außerdem auf magische Fertigkeiten und Parcour-Künste zurückgreifen. Allerdings gibt es da auch noch die geheimnisvolle Julianna, die immer wieder in die Zeitschleife eindringt und euch so das Handwerk legen will. In unserem GIGA-Test haben wir Deathloop mit 8,3 von 10 Punkten bewertet.

