Der „Super Bowl“ steht an. Heute, in der Nacht von Sonntag, den 13. Februar auf Montag, den 14. Februar, sitzen wieder Millionen Sportfans gebannt vor den TV-Geräten, um beim Spektakel im US-Sport zuzuschauen. Doch wer überträgt den „Super Bowl LVI“ heute in Deutschland? Alle Infos zu den Sendern, Streaming-Diensten, Übertragungszeiten und Kosten findet ihr hier.

Super Bowl Facts

Wie jedes Jahr, ist auch 2022 wieder Durchhaltevermögen beim Anschauen des Sport-Events gefragt. Los geht es mit dem Football-Abend bereits um 20:15 Uhr, ab 22:55 Uhr beginnt dann die Übertragung aus dem „SoFi Stadium“. Doch wo kann man einschalten?

Hier gibt es die Übertragung vom Super Bowl 2022 im Free-TV

Im Free-TV zeigt ProSieben das Sport-Event. Los geht es mit der TV-Übertragung vom Spiel zwischen den Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals um 22:55 Uhr. Bereits ab 20:15 Uhr stimmt der Sender ProSieben MAXX auf den 56. Super Bowl ein. Dort gibt es eine fast drei stündige Countdown-Show mit einer Vorschau auf das Spiel, Hintergrundberichten, Interviews und prominenten Gästen. Unter anderem sind Heidi Klum, die deutschen NFL-Akteure Mark Nzeocha (San Francisco 49ers), Jakob Johnson (New England Patriots) und Amon Ra St. Brown (Detroit Lions) zu sehen. Um 22:55 Uhr gibt es den Sender- und Schauplatzwechsel. Dann berichten Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und Icke vom Spiel. Der Kickoff erfolgt um 0:30 Uhr. Falls ihr euch nicht auf Sendersuche begeben wollt oder ihr gar keinen TV-Anschluss mehr habt, könnt ihr die Free-TV-Übertragung auch im kostenlosen Live-Stream bei ran.de verfolgen.

Der Sendeplan zum Super-Bowl-Sonntag im Free-TV:

Sonntag, 13.02., 20:15 Uhr: „Super Bowl LVI“-Countdown bei ProSieben MAXX

Sonntag, 13.02., 22:55 Uhr: „Super Bowl LVI“ live bei ProSieben

Ran.de stimmt bereits ab 15:00 Uhr auf den Super-Bowl-Abend mit einem Rückblick auf die Playoffs ein.

Super Bowl 2022 im Live-Stream online sehen

Habt ihr keinen TV-Anschluss, könnt ihr auch einen Streaming-Dienst buchen, um den „Super Bowl“ im Live-Stream zu verfolgen. So ist die Übertragung für alle DAZN-Abonnenten verfügbar. Zwar wurden die Preise zuletzt erhöht, mit einem Gutschein für ein Jahresabo könnt ihr aber DAZN noch zum alten Preis buchen.

Was ist DAZN? Abonniere uns

auf YouTube

Wer von der NFL und American Football nicht genug bekommen kann, bucht den „NFL Gamepass“. Den Zugang zum Super-Bowl-Live-Stream gibt es für 0,99 Euro. Der „NFL Gamepass“ bietet die Übertragung mit US-Kommentaren. Zudem könnt ihr hier die Halbzeitshow ohne Werbeunterbrechung von ProSieben und Co. genießen, dafür aber alle der mit Spannung erwarteten Super-Bowl-Werbespots live miterleben. Für knapp 1 Euro wird der Zugang zum NFL-Gamepass für 31 Tage freigeschaltet. In diesem Zeitraum könnt ihr neben der Live-Übertragung auch die Wiederholung von Super Bowl sehen sowie auf zahlreiche weitere Zusammenfassungen und Re-Live-Spiele der abgelaufenen NFL-Season und viele weitere Inhalte zugreifen.