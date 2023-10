Switch-Schnapper für 2,99 Euro: Wassermelonen-Game schlägt Mario Kart und Zelda

Die Bestseller-Charts des Nintendo eShops sind immer wieder für eine Überraschung gut. Selbst die Gaming-Schwergewichte Mario Kart und Zelda können dort oft nicht mit unscheinbaren Neulingen mithalten. Jetzt sorgt ein niedliches Puzzle-Spiel rund um Wassermelonen für Aufsehen.

Wassermelonen-Game erobert die Switch-Charts

Ein Blick auf die Nintendo eShop-Bestseller verrät, welche Spiele auf der Switch gerade voll im Trend stehen. Auf dem ersten Platz macht es sich aktuell noch Super Mario Bros. Wonder bequem. Gleich danach folgt aber schon ein echter Überraschungs-Hit: Das bunte Suika Game erlangt die Silber-Medaille – und das für nur 2,99 Euro (Quelle: Switch-Bestseller).

Suika Game ist kein Spiel vieler Worte. Die Beschreibung im Nintendo eShop beschränkt sich auf „Verbinde Früchte zu großen Wassermelonen!“. Viel komplizierter ist es aber auch nicht. In dem Puzzle-Game müsst ihr Früchte in ein großes Glas werfen. Berühren sich zwei gleiche Früchte, verbinden sie sich und ihr erhaltet Punkte. Dadurch habt ihr dann auch wieder mehr Platz, um das Glas weiter zu füllen. Quillt es aber über, habt ihr verloren und müsst von vorne beginnen.

Mit seiner niedlichen Optik und dem überraschend knackigen Schwierigkeitsgrad hat Suika Game das Interesse von vielen Influencern auf YouTube und Twitch geweckt. Der YouTuber Ludwig hat sich bereits vor zwei Wochen an dem Wassermelonen-Game versucht und damit immerhin 700.000 Menschen erreicht.

Mario Kart und Zelda sind nicht mehr in der Top 10

In den Switch-Charts sind aktuell noch mehr Geheimtipps zu finden. Das Indie-Game Dave the Diver und der Open-World-Hit LEGO City Undercover nehmen dort aktuell den vierten und fünften Platz ein. Wer allerdings nach großen Nintendo-Marken sucht, wird weiter unten in der Liste suchen müssen. Mario Kart 8 Deluxe sitzt gerade mal auf dem elften Platz und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist sogar auf den 24. Platz abgerutscht.

