Die Deutsche Telekom zeigt sich im Februar 2022 wieder spendabel und schenkt ausgewählten Kunden 500 MB Datenvolumen. Das kostenlose Datenvolumen könnt ihr euch ganz einfach über die MeinMagenta-App sichern und euch so etwas Luft verschaffen.

Deutsche Telekom Facts

Telekom verschenkt 500 MB LTE-Datenvolumen

Mobiles Datenvolumen ist in Deutschland immer noch ein teures Gut – besonders bei der Telekom. Umso schöner ist es, wenn der deutsche Mobilfunkbetreiber die Spendierhosen anzieht und kostenloses Datenvolumen bereitstellt. Im Februar 2022 bekommen ausgewählte Kunden 500 MB kostenlos. Ist natürlich nicht sehr viel, aber ein kleines Geschenk lehnt man doch nicht ab, wenn man im Grunde nichts dafür tun muss, außer es sich in der MeinMagenta-App abzuholen.

So bekommt ihr das Datenvolumen:

MeinMagenta-App für Android oder iPhone herunterladen.

Mit dem Telekom-Account anmelden.

Auf „Geschenk ansehen“ gehen und einlösen.

Daraufhin werden 500 MB LTE-Datenvolumen gutgeschrieben.

MeinMagenta: Handy & Festnetz Entwickler: Telekom Deutschland GmbH

MeinMagenta: Handy & Festnetz Entwickler: Telekom Deutschland GmbH

Das kostenlose Datenvolumen wird nach der Aktivierung zuerst verbraucht. Erst danach wird das im Vertrag inkludierte Datenvolumen genutzt. Wer sich die MeinMagenta-App nicht auf dem Handy installieren will, kann das Geschenk wohl auch über die Webseite der Telekom beziehen. Alle weiteren Details zu der Aktion erhaltet ihr bei der Telekom (bei der Telekom anschauen).

So findet ihr heraus, ob sich ein Tarif wirklich lohnt:

Wann ist ein Handytarif gut? Wir rechnen nach! Abonniere uns

auf YouTube

Wer bekommt das kostenlose LTE-Datenvolumen der Telekom?

An der Aktion teilnehmen und sich die 500 MB sichern können alle Telekom-Kunden mit Mobilfunkvertrag, der eine Mindestvertragslaufzeit und Datenvolumen besitzt, sowie Prepaid-Kunden. Folgende Kunden sind ausgeschlossen:

Business-Tarife

Reine Datentarifen

Combi-Cards

Family-Cards

Mobilfunk-Tarife mit Abschluss vor 2011

Die Aktion läuft im Februar 2022. Das Datenvolumen kann nicht in den nächsten Monaten mitgenommen werden. Die 500 MB LTE-Datenvolumen kann man sich über den ganzen Monat verteilen. Wer sowieso nur wenig Datenvolumen von der Telekom hat, der wird sich über den Puffer sicher freuen. Weitere Aktionen könnten in den kommenden Monaten folgen. Mittlerweile scheinen sich solche Aktionen fast zur Normalität zu entwickeln, was viele Kunden freut.