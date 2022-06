Dank THG-Quote können sich Besitzer eines E-Autos jedes Jahr hunderte Euro auszahlen lassen. So lässt sich auf Dauer ein recht ansehnliches Sümmchen dazu verdienen. Doch diese Möglichkeit steht offenbar nicht nur E-Auto-Fahrern offen. Auch bei einigen Zweirädern mit Elektroantrieb könnt ihr absahnen.

THG-Prämie für schnelle E-Bikes: So holt ihr euch den jährlichen Bonus

Wer auf den Umweltbonus noch wartet, kann sich als E-Auto-Fahrer anders behelfen. Die Treibhausgas-Emissionen, die ihr durch eure Fahrten mit Stromantrieb einspart, können auch Privatpersonen seit Anfang des Jahres an die großen Mineralölkonzerne weiterverkaufen. Diese THG-Prämie oder THG-Quote beträgt in der Regel und je nach Anbieter mehrere hundert Euro – und ihr könnt sie jedes Jahr wieder einsacken.

Wer jetzt meint: „Emissionen einsparen? Das geht doch nicht nur mit dem E-Auto!“ hat nicht Unrecht. Denn auch für E-Roller, die mehr als 45 km/h Höchstgeschwindigkeit bieten, steht euch diese Möglichkeit offen. Wie die Experten von Edison Media berichten, ist damit aber noch nicht Schluss. Sogar für schnelle E-Bikes, die sogenannten S-Pedelecs, soll sich die THG-Prämie beantragen lassen.

Dafür müsst ihr aber einen Umweg nehmen: S-Pedelecs bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h sowie E-Roller, die bei 45 km/h abriegeln, sind zwar versicherungspflichtig, brauchen aber keine Zulassung für den Straßenverkehr. Blöd nur, dass sich ohne einen Zulassungsnachweis auch die THG-Quote nicht beantragen lässt. Der Ausweg laute „freiwillige Anmeldung“, so Edison Media.

Hier seht ihr, was es beim E-Bike-Kauf zu beachten gilt:

Benötigt würden dafür eine Versicherungsbestätigung für das jeweilige Fahrzeug, die Betriebserlaubnis und euer Personalausweis. Diese Unterlagen haben Besitzer von E-Roller oder schnellem E-Bike ohnehin, es fallen dafür also keine weiteren Kosten an. Es könne höchstens sein, dass zusätzlich noch ein Gutachten verlangt wird. Die üblichen Kosten für Zulassung und Kennzeichen habt ihr allerdings schon mit einer Ausschüttung der THG-Quote wieder drin.

THG-Quote 2022: Bis zu 400 Euro extra sind drin

So könnt ihr euer S-Pedelec laut Edison Media als Kleinkraftrad zulassen und mit dem Nachweis euer Geld über die THG-Quote wieder reinholen. Anbieter, die für euch die THG-Quote einsammeln, gibt es inzwischen einige am Markt. Von eurer Wahl hängt ab, wie viel Geld ihr pro Jahr bekommt und ob ihr eine garantierte, aber geringere Auszahlung wollt oder auch mal mit mehr oder weniger Geld leben könnt. In 2022 ist mit Sätzen von bis zu 400 Euro zu rechnen, in Zukunft dürften sie noch steigen.