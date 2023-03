Honor gibt nach der Abspaltung von Huawei alles und stellt viele vielversprechende Smartphones vor, die sich gut gegen die Konkurrenz behaupten können. Jetzt wurde das „ultimative“ Modell enthüllt, das einige zusätzliche Tricks drauf hat.

Honor Magic 5 Ultimate vorgestellt

Mit dem Honor Magic 5 Pro und Magic 5 Lite hat das chinesische Unternehmen kürzlich zwei vielversprechende Smartphones für Deutschland angekündigt, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzen. In China wurde jetzt zusätzlich noch das Magic 5 Ultimate vorgestellt, welches noch spektakulärer auftritt (Quelle: Honor). Rein technisch gesehen sind sich das Magic 5 Pro und Magic 5 Ultimate sehr ähnlich, doch die Ultimate-Version hat noch mehr drauf:

Das Display wird von einer neuen Nano-Glaskeramik geschützt, sodass es im Vergleich zu anderen Smartphones eine zehnmal höhere Bruchfestigkeit besitzt.

besitzt. Honor verbaut im Magic 5 Ultimate einen neuen Silizium-Kohlenstoff-Anoden-Akku , der eine höhere Kapazität von 5.450 mAh besitzt. Im Pro-Modell steckt ein 5.100-mAh-Akku. Die Energiedichte ist beim neuen Akku größer, sodass die Kapazität spürbar erhöht werden konnte, ohne die Größe zu verändern.

, der eine höhere Kapazität von 5.450 mAh besitzt. Im Pro-Modell steckt ein 5.100-mAh-Akku. Die Energiedichte ist beim neuen Akku größer, sodass die Kapazität spürbar erhöht werden konnte, ohne die Größe zu verändern. Statt Glas verwendet Honor beim Magic 5 Ultimate eine Rückseite aus Leder , die einen hochwertigeren Effekt erzeugen soll.

, die einen hochwertigeren Effekt erzeugen soll. Zudem wurde die Optik der Kamera verändert. Es kommen aber die gleichen Sensoren zum Einsatz.

Besonders Letzteres ist wichtig, denn so wissen wir, dass das Honor Magic 5 Pro das beste Kamera-Smartphone bleibt. Beim Vorgänger war das Ultimate-Smartphone mit einer besseren Kamera ausgestattet. Dieses Mal ist das nicht der Fall, sodass wir in dem Bereich das Maximum erhalten.

Im Video stellen wir euch das Honor Magic 5 Pro vor:

Kommt das Honor Magic 5 Ultimate nach Deutschland?

Davon ist aktuell nicht auszugehen. Honor hat nur das Magic 5 Pro und Magic 5 Lite für Deutschland angekündigt. Zudem kommt das Falt-Handy Magic Vs zu uns. In China kostet das Honor Magic 5 Ultimate umgerechnet etwa 900 Euro. Am 10. März ist dort der Marktstart.