Aus der Ankündigung wird Realität: Vodafone hat nach der Übernahme von Unitymedia damit begonnen, insgesamt 30 Kabel-TV-Sender ohne Ersatz zu streichen. Dazu gehören nicht nur ältere, in SD ausgestrahlte Sender, sondern auch HD-Kanäle. Den Anfang macht Vodafone in Baden-Württemberg, andere Bundesländer werden folgen.

Vodafone: 30 TV-Sender werden abgeschaltet

Nach der Übernahme von Unitymedia durch Vodafone ändert sich für manche Kunden in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen das TV-Angebot. Im Zuge einer „Netzharmonisierung“ möchte Vodafone gleich 30 Kabel-TV-Sender ohne Ersatz abschalten. Die meisten davon stehen in geringer Auflösung (SD) zur Verfügung, aber auch manche HD-Angebote innerhalb des Pay-TV-Abos werden gestrichen.

Mit der Abschaltung möchte man am 14. April in Baden-Württemberg beginnen. Genau zwei Wochen später fliegen die Sender dann auch in Hessen aus dem Programm. Am 30. April wiederum fallen die Sender in Nordrhein-Westfalen weg. Eine entsprechende Ankündigung hatte Vodafone Mitte Februar veröffentlicht.

Diese 30 Sender stehen bei Vodafone nicht mehr zur Verfügung:

auto motor und sport channel (SD und HD)

BonGusto (SD und HD)

Discovery Channel

doxx (SD und HD)

E! Entertainment (SD und HD)

eSports1

Extreme Sports

Fashion TV

Gute Laune TV

Jukebox

Lust Pur HD

Motorvision TV (SD und HD)

MTV 80s

MTV Hits

MTV Live HD

Nat Geo Wild

Nicktoons

Penthouse Passion

ProSieben Fun

RTL Crime

Sony Channel

Stingray Classica (SD und HD)

Universal TV

wetter.com-TV

Vodafone: Kunden mit Sonderkündigungsrecht

Wer als Vodafone-Kunde die Streichung der TV-Sender nicht hinnehmen möchte, der kann von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Dieses kann allerdings nur dann in Anspruch genommen werden, wenn Kunden aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen tatsächlich eines der angebotenen Pay-TV-Pakete nutzen.

Wichtig ist zudem der Hinweis, dass Kunden eines 3play-Pakets nicht einfach nur das TV-Angebot kündigen können, sondern bei Inanspruchnahme der Sonderkündigung der Vertrag insgesamt erlischt. In diesem Fall werden auch Internet und Telefonie nicht mehr über Vodafone bereitgestellt.