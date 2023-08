VW räumt auf: Wichtige Funktion könnte komplett auf den Kopf gestellt werden

VW hat ein Patent eingereicht, das weitreichende Auswirkungen auf künftige Fahrzeuge haben könnte. Mit Blinker und Scheibenwischer, wie wir sie bisher kennen, dürfte dann Schluss sein. Noch ist allerdings nicht gesagt, ob oder wann das Patent eingesetzt wird. Schließlich hat sich Volkswagen mit ähnlichen Plänen schon einmal in die Nesseln gesetzt.

VW-Pantent lässt Blinker verschwinden: Lenkrad übernimmt neue Funktionen

VW könnte sich schon bald von den Hebeln für Blinker und Scheibenwischer verabschieden. Ein Patent, das im Juli beim Deutschen Patent- und Markenamt, eingereicht wurde, verlagert die Funktionen vollständig auf Tasten am Lenkrad, macht damit die zusätzlichen Steuerelemente überflüssig und räumt grundlegend im Cockpit auf.

Statt der Ärmchen, die heute bei fast allen Autobauern hinter den Lenkrädern hervorschauen, plant Volkswagen in dem Patent physische oder haptische Tasten zu nutzen, die sich per Touch-Funktion bedienen lassen. VW positioniert die Schaltflächen dafür innen am Lenkradkranz.

Geplant soll dabei eine zweiseitige Steuerung sein, berichtet Carbuzz (via Autobild). Während an der linken Seite die Funktionsauswahl stattfindet – die Rede ist vom Blinker, den Scheibenwischern und Licht – wird die Aktivierung über die Tasten an der rechten Seite gesteuert. Die Steuerung der Funktionen über das Lenkrad soll zudem von einer Anzeige im Head-up-Display unterstützt werden. Ihr seht dann direkt in eurem Blickfeld, welche Funktion ihr gerade steuert.

In VW jüngstem E-Auto, dem ID.7, steckt bereits ein überarbeitetes Cockpit-Konzept. Die Hebel sind aber geblieben:

Ähnliche Schritte hat unter anderem Tesla bereits am Start. So kann etwa der Scheibenwischer automatisch arbeiten, ohne dafür einen Einstellhebel am Lenkrad nutzen zu müssen.

Verzicht auf Blinker-Hebel: VW sollte aus seinen Fehlern lernen

Ob VW ein solch aufgeräumtes Lenkrad-Konzept umsetzt, ist aber derzeit eher fraglich. Mit seinem modernen Cockpit-Design, in dem zu Beginn voll auch Touch-Flächen gesetzt wurde, war VW zuletzt bei den Kunden durchgefallen.

Letzte Ansage aus der Chefetage ist, wieder einige Schritte zurück zu machen. Besonders für die wichtigsten Einstellungen wie etwa die Klimasteuerung setzt VW wieder auf physische Schalter, die außerdem beleuchtet sind. Auch dieser Fehler war VW bei den Touch-Flächen auf die Füße gefallen.E