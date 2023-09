Wärmepumpe überrascht im Winter: So viel besser ist sie im Vergleich zur Öl- und Gasheizung

Wärmepumpen sollen als klimafreundliche Heizungen bisherige Öl- und Gasheizungen mit fossilen Brennstoffen ersetzen. Doch viele Menschen zweifeln an Wärmepumpen und glauben nicht, dass diese klassische Heizungen wirklich in jeder Situation ersetzen können. Forscher der Oxford-Universität beweisen nun das Gegenteil.

Wärmepumpen sind doppelt so effizient im Winter

Wärmepumpen gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren und viele moderne Häuser haben diese auch schon lange im Einsatz, um effizient und klimafreundlich zu heizen. Spätestens seit der Energiekrise, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht wurde, stehen Wärmepumpen im Mittelpunkt. Einige Menschen schwören auf die Technologie und kennen die Vorteile, andere verfallen schnell Vorurteilen, die keine echte Grundlage besitzen. Nun hat die Oxford-Universität Klarheit geschaffen und ein großes Vorurteil beim Betrieb einer Wärmepumpe im Winter entkräftet (Quelle: Joule).

Viele glauben nämlich, dass sich eine Wärmepumpe, die mit Strom betrieben wird, im Winter nicht lohnt. Tatsächlich haben die Oxford-Universität und die Denkfabrik Regulatory Assistance Project (RAP) bewiesen, dass diese Annahme falsch ist. Selbst bei minus 30 Grad waren Wärmepumpen effizienter als Öl- und Gasheizungen.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Wärmepumpen in so gut wie allen Häusern in Europa effizienter arbeiten als Öl- und Gasheizungen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind sie sogar zwei bis drei Mal effizienter als Heizungen mit fossilen Brennstoffen. Das Forschungsergebnis ergibt sich aus der Auswertung von sieben Feldstudien in Nordamerika, Asien und Europa.

Das müsst ihr über Wärmepumpen wissen:

Lohnt sich eine Wärmepumpe? Abonniere uns

auf YouTube

Viele Falschinformationen zu Wärmepumpen im Umlauf

Jan Rosenow vom Regulatory Assistance Project sagt zudem, dass viele Menschen nicht so viel über Wärmepumpen wissen und sich so leicht Angst verbreiten lässt. Es habe zudem „eine Kampagne, die falsche Informationen über Wärmepumpen verbreitete“ und Unsicherheit geschaffen habe, gegeben, so Rosenow (Quelle: Spiegel).

Die neue Studie zu Wärmepumpen belegt nun eindeutig, dass Wärmepumpen auch im tiefsten Winter effizienter arbeiten als Öl- und Gasheizungen. Da in Deutschland zukünftig mehr Wärmepumpen installiert werden sollen, dürfte das viele Interessenten beruhigen und wichtige Aufklärungsarbeit leisten.