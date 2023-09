Thermomix Lieferzeiten: Wie lange dauert der Versand?

Für Hobby-Köche ist es die Küchenmaschine Nummer Eins: Der Alleskönner Thermomix – im Laden vor Ort kann man ihn nicht kaufen, sondern lediglich bestellen. Dabei ist das Gerät so beliebt, dass die Produktion der Multifunktionsmaschine oft nicht mit den Bestellungen mithalten kann. Wie lange muss man für die Lieferung eines Thermomix einplanen?

Thermomix Facts

Wollt ihr einen neuen Thermomix direkt beim Hersteller Vorwerk bestellen, müsst ihr etwas Geduld mitbringen. Der Hersteller Vorwerk arbeitet nach eigenen Angaben rund um die Uhr, um eingehende Bestellungen schnellstmöglich abzuarbeiten.

Thermomix-Lieferzeit: So lange müsst ihr auf euer Küchenwunder warten

Habt ihr euren Thermomix bestellt, heißt es warten. Die normale Lieferzeit für einen neuen Thermomix TM6 liegt bei 1 bis 2 Wochen (Quelle: Vorwerk). Nutzerberichten zufolge kann die Auslieferung manchmal aber auch schon früher erfolgen.

Nach der Bestellung werdet ihr per E-Mail darüber informiert, wenn euer Gerät verschickt wird. Euch wird angezeigt, in welcher Kalenderwoche der Thermomix ausgeliefert wird und welche sonstigen Bestellungen zurzeit verschickt werden.

Zeitweise kann sich die Lieferung verzögern, wenn etwa wichtige Teile für die Herstellung nicht geliefert werden können. Nicht einberechnet sind in der Lieferzeit zudem Verzögerungen durch Feiertage, Post-Streiks und andere nicht planbare Ursachen. Sobald die Sendungsdaten an DHL übermittelt wurden, erhalten Käufer die Sendungsnummer und können in der Sendungsverfolgung das Lieferdatum sehen, an dem sie der Thermomix voraussichtlich erreichen wird.

Thermomix-Lieferzeit für Zubehör

Auch das Thermomix-Zubehör könnt ihr einfach online kaufen: Im Thermomix-Shop bekommt ihr unter anderem den beliebten Varoma-Garer und die Welle für den Thermomix TM6. Das Zubehör könnt ihr euch ebenfalls direkt zu euch nach Hause liefern lassen. Bei jedem Produkt im Shop wird angezeigt, wie lange der reguläre Versand dauert. Beim Varoma und anderen Teilen wären das aktuell (Stand: 18. September 2023) 3 bis 5 Werktage. Der Versand erfolgt ab einem Bestellwert von 39 Euro kostenlos.

Wie lange muss man auf den Thermomix warten?

Wem das alles zu lange dauert, der kann seinen Thermomix natürlich auch gebraucht kaufen. Die gängigste Anlaufstelle ist eBay, dort ist regelmäßig zum Beispiel der Thermomix TM5 im Angebot. Und auch, wenn ihr euren Thermomix verkaufen wollt, geht das mit Kleinanzeigen und Online-Auktionen meist schnell und einfach. Zubehör für den Thermomix wird dort ebenfalls regelmäßig gehandelt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.