Die Anforderungen an Smartphones variieren genauso stark wie ihre Nutzer. In einem Aspekt sind sich jedoch alle einig: der Akkulaufzeit. Alle wünschen sich, dass das Handy möglichst lange ohne Aufladen durchhält. In einem umfangreichen Akku-Test zwischen Galaxy, iPhone und Pixel schnitt ein Smartphone besonders schlecht ab.

Samsung Electronics Facts

Großer Smartphone-Vergleich: Pixel 7 Pro versagt im Akku-Test

Kürzlich hat Samsung das Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 vorgestellt. Technik-YouTuber TechDroider wollte daher wissen, wie sich die beiden Falt-Handys gegen die hauseigene Konkurrenz und die Wettbewerber von Apple, Google und Xiaomi schlagen. Im großen Akku-Test traten insgesamt sieben Smartphones gegeneinander an.

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

iPhone 14 Pro Max

Xiaomi 13 Ultra

Pixel 7 Pro

Galaxy S23 Ultra

OnePlus 11

Alle Smartphones mussten einen Parcours über sich ergeben lassen. Dazu gehörte unter anderem Gaming mit PUBG Mobile, das Öffnen von Apps oder eine Kameraaufnahme mit 4K.

Am Ende gab das Pixel 7 Pro als erstes den Geist auf. Das Google-Handy kam auf eine Laufzeit von 9 Stunden und 7 Minuten. Dicht dahinter liegt das Galaxy Z Flip 5 mit einer Laufzeit von 9 Stunden und 16 Minuten (Quelle: YouTube).

Großer Verlierer im Akku-Test ist also das Pixel 7 Pro. Das Google-Handy machte nicht nur als erstes schlapp, es hat im Vergleich zum Galaxy Z Flip 5 auch einen 1.300 mAh größeren Akku. Das Pixel 7 Pro kommt auf 5.000 mAh, das Galaxy Z Flip 5 auf 3.700 mAh.

Trotz des massiv größeren Energiespeichers kann das Google Pixel 7 Pro nicht mal mit dem Galaxy Z Flip 5 mithalten. Das zeigt, wie schlecht der Tensor G2 in Sachen Energieeffizienz ist.

Nicht auf Akku-Mythen reinfallen:

Fast Charging, Memory-Effekt und Tiefentladung – GIGA klärt Akku-Mythen auf Abonniere uns

auf YouTube

iPhone 14 Pro Max: Kleinster Akku, größte Laufzeit

Sieger im Akku-Test ist das iPhone 14 Pro Max mit einer Laufzeit von 11 Stunden und 19 Minuten. Bemerkenswert: Das Kult-Handy hat mit 4.323 mAh von allen klassischen Smartphones (nicht faltbar) die geringste Akkukapazität – liegt aber trotzdem vorne. Was Energieeffizienz angeht, ist der A16 Bionic im iPhone 14 Pro Max also das Gegenteil vom Tensor G2 im Pixel 7 Pro.

Die Silbermedaille geht an das Galaxy S23 Ultra mit 10 Stunden und 50 Minuten. Auf den weiteren Plätzen folgen das Xiaomi 13 Ultra (10 Stunden und 25 Minuten), das Galaxy Z Fold 5 (9 Stunden und 48 Minuten) sowie das OnePlus 11 mit einer Laufzeit von 9 Stunden und 22 Minuten.