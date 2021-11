Auf diesen Zeitpunkt haben viele gewartet. Ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp können den Messenger auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen und das sogar, wenn das Handy nicht mehr mit dem Internet verbunden ist. Erst waren Beta-Tester dran, jetzt wird die Funktion langsam für alle ausgerollt.

WhatsApp Facts

WhatsApp schaltet Multi-Geräte-Unterstützung frei

Seit Jahren warten wir alle auf diese eine Funktion für WhatsApp. Bei anderen Messengern gehört es zum Standard, dass man mit einem Account mehrere Geräte wie Smartphones, Tablets und PCs gleichzeitig nutzen kann. WhatsApp war nie dafür ausgelegt und musste für diesen Einsatzzweck komplett umgebaut werden. Heute ist aber der große Tag, an dem die Multi-Geräte-Unterstützung startet. Bei ersten Nutzerinnen und Nutzern taucht die neue Funktion auf, selbst wenn diese nicht mit der Beta-Version unterwegs sind.

Die Multi-Geräte-Funktion funktioniert wie folgt:

Installiert das neueste Update über den jeweiligen App-Store. Öffnet WhatsApp und geht auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke. Wählt Verknüpfte Geräte. Dort könnt ihr die Einrichtung starten.

Aktuell wird nur ein Smartphone unterstützt. Ihr könnt eure WhatsApp-Nummer also nicht auf mehreren Handys gleichzeitig einrichten. Alle neuen Geräten müssen über das Handy angemeldet werden. Nutzt ihr euer Handy 14 Tage lang nicht, werden alle Verbindungen gekappt und ihr müsst diese neu herstellen. Wie üblich wird die neue Funktion in Wellen ausgerollt. Es kann also durchaus etwas dauern, bis jeder auf die neue Funktion zugreifen kann.

In diesem Video stellen wir euch die besten Alternativen von WhatsApp vor:

Was sind die Vorteile der Multi-Geräte-Unterstützung von WhatsApp?

WhatsApp hat es geschafft, dass alle Nachrichten auf allen Geräten synchronisiert werden und dabei die Sicherheit nicht gefährdet wird. Wenn ihr also zunächst am Handy chattet und dann zum Tablet wechselt, tauchen dort all eure Nachrichten und so weiter auf. Bleibt zu hoffen, dass WhatsApp mit der finalen Version dann auch native Apps für Tablets, Smartwatches und den PC rausbringt, damit man diese Funktion in vollem Umfang nutzen kann.