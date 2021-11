Besitzerinnen und Besitzer des Pixel 6 und Pixel 6 Pro beklagen aktuell ein sehr kurioses Problem. Es handelt sich dabei nicht wirklich um einen technischen Fehler, sondern wohl um Phantom-Befehle, die das Google-Handy hört, die nie da waren. Es gibt zwar einen Lösungsweg, doch der schränkt das Smartphone stark ein.

Google Pixel 6 macht selbstständig Anrufe

Ist das Google Pixel 6 wirklich so schlau, dass es vorhersehen kann, wen man anrufen möchte und den Anruf dann automatisch startet? So weit sind wir tatsächlich noch nicht, obwohl das neue Google-Handy das aktuell tatsächlich macht. Auf Reddit beschweren sich mittlerweile mehrere Besitzerinnen und Besitzer der Smartphones, dass das Pixel 6 einfach so aus dem Nichts Kontakte anruft.

Das Google-Handy hat wohl Phantom-Befehle wahrgenommen, die nie ausgesprochen wurden. Teilweise haben die Menschen tief in der Nacht geschlafen, während das Pixel 6 munter Kontakte um 4 Uhr morgens anruft. Erst durch das Nachfragen der Kontakte, ob man denn wirklich mitten in der Nacht angerufen hat, ist den Besitzerinnen und Besitzern das Problem aufgefallen.

Im Befehlsverlauf des Google Assistant konnten die Besitzerinnen und Besitzer des Pixel 6 oder Pixel 6 Pro (zum Test) feststellen, dass dort ein Anrufbefehl gegeben wurde. Der hat aber nie stattgefunden, da es meist mitten in der Nacht passiert ist, wo diese geschlafen haben. Besonders kritisch wird es, wenn Kontakte im Ausland angerufen werden. Dann kostet der Spaß so richtig viel Geld.

Was das Google Pixel 6 wirklich gut kann, verraten wir euch im Video:

Was kann man gegen das Problem tun?

Der Google Assistant soll wohl der Übeltäter sein. Er hört Befehle, die es gar nicht gibt. Wer also von den Phantom-Anrufen betroffen ist, sollte die „Hey Google“-Spracherkennung deaktivieren. Dadurch wird die Bedienung des Pixel 6 zwar etwas erschwert, doch man kann den Google Assistant ja immer noch aufrufen, indem man den Powerbutton länger gedrückt hält. So nutze ich den Google Assistant auf dem Pixel 6 Pro zumindest immer und es funktioniert auch. Phantom-Anrufe hatte ich bisher keine.