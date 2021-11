Xiaomi ist bekannt dafür auch mal eine andere Abzweigung zu nehmen und ein Smartphone oder Produkt auf den Markt zu bringen, mit dem man gar nicht so wirklich gerechnet hat. Im Dezember könnte das wieder passieren, nämlich bei der Vorstellung des Xiaomi 12.

Xiaomi Facts

Xiaomi 12 soll auch als „Mini“-Version erscheinen

Xiaomi baut eigentlich nur große Android-Smartphones, die Displays mit über 6,5 Zoll besitzen. Damit hat das chinesische Unternehmen auch riesigen Erfolg. Mit dem Xiaomi 12 und 12 Ultra erwarten uns zum Ende des Jahres mindestens zwei ganz besondere High-End-Smartphones, die technisch neue Höhen erreichen dürften. Doch dabei soll es laut neuesten Informationen nicht bleiben. Plötzlich ist von einem Xiaomi 12 Mini die Rede, das ebenfalls vorgestellt werden soll (Quelle: Weibo).

Ganz so klein wird das Xiaomi 12 Mini aber nicht. Während Apple das iPhone 13 mini mit 5,4-Zoll-Display baut, wird der chinesische Konkurrent wohl auf ein 6,3-Zoll-Display setzen. Als Prozessor soll ein Snapdragon 870 zum Einsatz kommen, der in der unteren Oberklasse angesiedelt ist. Xiaomi macht also hier schon erste Kompromisse. Auch die Auflösung soll „nur“ bei Full HD+ liegen. Das soll aber vielleicht auch beim Xiaomi 12 der Fall sein.

Das Xiaomi 12 Mini wäre also zwar ein etwas kleineres Android-Smartphone als sonst, insgesamt aber kein echtes High-End-Modell. Xiaomi könnte damit die Konkurrenz im Bereich der oberen Mittelklasse angreifen, indem man einen günstigeren Preis verlangt. Hier will man sich wohl einfach nur etwas breiter aufstellen.

Xiaomi baut auch wieder Android-Tablets. Im Video zeigen wir euch das Xiaomi Pad 5:

Xiaomi Pad 5 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Xiaomi 12 und 12 Ultra mit Snapdragon 898

Keine Kompromisse wird man den teureren Modellen machen. Besonders das Xiaomi 12 Ultra könnte wieder neue Maßstäbe setzen und mit dem Snapdragon 898 einen absoluten High-End-Prozessor verbauen. Zudem dürften neue Kameras dafür sorgen, dass Xiaomi der Konkurrenz wieder einen Schritt voraus ist. Ende Dezember soll die Vorstellung der neuen Xiaomi-12-Serie stattfinden. Spätestens dann erfahren wir alle Details.