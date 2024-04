Xbox-Entwickler spricht endlich aus, was Publisher nicht hören wollen

Videospiele werden immer immer größer, immer teurer und auch immer länger. Entwickler Ninja Theory will mit Hellblade 2 jetzt eine Alternative bieten. Im Interview spricht der Studio-Chef jetzt über die Vorzüge von kurzen Spielen.

Am 21. Mai 2021 erscheint Senua’s Saga: Hellblade 2 für Xbox Series X|S und PC. Das Action-Adventure kommt vom Entwickler Ninja Theory, der Teil der Xbox Game Studios ist. Im Interview mit IGN spricht Studio-Chef Dom Matthews jetzt über die Spielzeit, die etwa acht Stunden beträgt. Das ist allerdings etwas Gutes:

Ich denke wir streben immer an, eine Geschichte zu erzählen und die Länge des Spiels an diese Geschichte anzupassen. Es geht also nicht wirklich darum, kürzere Erlebnisse zu schaffen. Ich denke, es ist ... Es gibt eine Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende, und was ist die richtige Form und Größe, um diese zu erzählen? Das ist der Punkt, an dem wir starten.