Microsoft erreicht mit der Xbox Series X|S einen beachtlichen Verkaufserfolg – und das auch noch in der Heimat von PlayStation. Sony wird sich wohl allerdings trotz des Xbox-Rekords noch keine allzu großen Sorgen machen müssen.

Xbox Series X Facts

Die Xbox Series X|S ist ein Erfolg für Microsoft – ganz besonders im Vergleich mit der Xbox One, die im Gegensatz zur PlayStation 4 einen äußerst schweren Stand in der Gaming-Branche hatte. Selbst in Japan, bekanntermaßen Heimat von Konkurrent Sony, performt die Next-Gen-Xbox deutlich besser und übertrifft frühere Verkaufswerte deutlich – noch muss sich PlayStation aber wohl trotzdem nicht vor einer Wachablösung vor der eigenen Haustür fürchten.

Xbox mit Rekord in Japan

Laut neuesten Verkaufsdaten hat die Xbox Series X|S in Japan in dieser Woche die magische Grenze von 100.000 verkauften Exemplaren durchbrochen – es wurden 527 Exemplare der Xbox Series X und 2.920 Exemplare der Series S verkauft. Somit kann Microsoft nun auf 102.591 Next-Gen-Konsole blicken, die in Japan ein neues Zuhause gefunden haben.

Bilderstrecke starten (32 Bilder) 30 Xbox-Spiele, auf die ihr euch 2021 freuen könnt

Japan ist traditionell ein hartes Pflaster für Xbox – Sony und Nintendo-Konsolen haben hier klar Vorrang. Aber im Vergleich zur Xbox One kann die Series X|S dort dennoch starken Aufwind verzeichnen. Die Last-Gen-Konsole benötigte viereinhalb Jahre, um 100.000 verkaufte Exemplare zu erreichen, während die Series X|S diese Zahl schon in etwas weniger als einem Jahr erreicht hat – eine mehr als respektable Leistung. (Quelle: VGC)

PlayStation in Japan immer noch die Nummer 1

Trotz der Rekordsteigerung von Xbox wird Sony dieser Erfolg wohl noch keine schlaflosen Nächte bereiten. Die PlayStation 5 hat sich in Japan im selben Zeitraum bereits über 1,2 Millionen mal verkauft – also über zehnmal so viele Exemplare wie Xbox. Zumindest hat Microsoft nun aber ein wenig Aufwind bekommen und wird sicherlich versuchen, sich weiterhin auf dem japanischen Markt zu verbessern.

In unserem Video zeigen wir euch alle wichtigen Informationen zur Xbox Series X|S:

Xbox erreicht mit der Series X|S einen beachtlichen Verkaufserfolg in Japan. PlayStation liegt in der gleichen Region allerdings weiterhin uneinholbar vorne.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).