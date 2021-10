Sony hat für seine Xperia-Reihe ein neues Produkt angekündigt, das bald schon gezeigt werden soll. Mit einem neuen Handy für das Jahr 2021 war eigentlich nicht mehr gerechnet worden. Erwartet uns jetzt das Sony Xperia Pro II?

Sony: Neues Xperia-Handy geplant

Über Sonys YouTube-Kanal ist ein neues Handy der Xperia-Reihe angeteasert worden. Am 26. Oktober 2021 soll „ein neues Xperia-Produkt“ vorgestellt werden, heißt es im Titelbild (Quelle: Sony Xperia). Ein Video zum kommenden Handy wurde dabei aber noch nicht veröffentlicht. Was der Konzern im Detail vorhat, ist noch völlig unklar. In Deutschland dürfte es zudem eher mühsam sein, den geplanten Livestream anzuschauen, denn er findet um fünf Uhr morgens statt.

Sonys Schritt ist vor allem deshalb ungewöhnlich, weil die für das Jahr 2021 erwarteten Smartphones bereits allesamt veröffentlicht wurden. Neben dem bestens ausgestatteten Xperia 1 III und dem Mittelklasse-Handy Xperia 5 III gab es noch das für Sony-Verhältnisse recht günstige Xperia 10 III. Mit Nachfolgern ist erst im kommenden Jahr zu rechnen.

Sony ist darüber hinaus nicht bekannt dafür, schon Wochen vorher ein Event anzukündigen, zumal es sich nicht um ein ganz neues Flaggschiff handeln dürfte. Möglicherweise erwartet uns eine aufgebohrte Variante des Xperia 1 III, wobei es sich hier nur um Spekulation handelt. Schon beim Xperia 1 II gab es mit dem Xperia Pro eine unglaublich teure Neuauflage. Manche Sony-Fans würden sich aber eher auf ein neues XZ-Smartphone freuen, das mit äußerst kompakten Abmessungen überzeugen kann.

Neues Xperia-Produkt: Etwa doch kein Handy?

Bisher hat Sony unter der Xperia-Marke ausschließlich Handys angeboten. Ob das auch in Zukunft so bleibt, erfahren wir dann am 26. Oktober. Vielleicht überrascht uns der Hersteller sogar mit einer ersten Xperia-Smartwatch oder einem Tablet.