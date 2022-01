Eine geleakte Liste an Xbox-Achievements lässt vermuten, dass ein echter Kult-Shooter möglicherweise bald seine Rückkehr feiern wird. Der ehemals indizierte Klassiker könnte auf den Xbox-Konsolen neue Fans finden – aber in welcher Form?

Das Leak einer Liste von Xbox-Achievements sorgt momentan unter Gamern für Aufruhr: Grund ist, dass es sich bei dem Spiel um den Shooter-Klassiker GoldenEye 007 handelt. Das James-Bond-Spiel könnte angesichts der Liste schon bald seinen Weg auf die Xbox-Konsolen finden.

GoldenEye 007: Rückkehr auf der Xbox Series X|S?

Das Portal Trueachievements hat die Liste an freischaltbaren Erfolgen für GoldenEye 007 geleakt – inklusive der Punkte für den Gamerscore. Insgesamt umfasst der Post 55 Achievements, die Gamer erreichen können. Pünktlich zum 25. Jubiläum des Releases auf dem N64 könnte der Kult-Shooter also tatsächlich auf modernen Konsolen zurückkehren. (Quelle: Trueachievements)

Neben der Achievement-Liste sind jedoch leider noch keine weiteren Informationen bekannt. Ob es sich bei der Veröffentlichung also zum Beispiel um einen simplen Port, ein Remaster oder sogar ein Remake handelt, ist laut dem Portal nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist, ob auch andere Plattformen in den Genuss des Shooters kommen werden, schließlich gehört das Entwicklerstudio Rare mittlerweile zu Microsoft.

Shooter-Klassiker: Endlich auch in Deutschland erlaubt

GoldenEye 007 hat sich in den 90ern für viele Gamer weltweit als Lieblings-Shooter etabliert – doch Spieler in Deutschland schauten lange in die Röhre: Das Spiel stand 24 Jahre lang auf dem Index, bis es im Herbst 2021 endlich neu bewertet wurde. (Quelle: spieletipps)

Somit könnten sich vorrausichtlich auch deutsche Spieler auf eine Neuveröffentlichung des Klassikers freuen und vielleicht zum ersten Mal überhaupt das James-Bond-Abenteuer für sich entdecken.

