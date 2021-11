Mit Xbox All Access bietet Microsoft ab heute eine neue Kauf-Option für Gamer an: Ihr könnt euch nun eine Xbox Series X|S im Bundle mit einer Game-Pass-Ultimate-Mitgliedschaft per Monatstarif schnappen.

Xbox Series X Facts

Microsoft startet das Angebot Xbox All Access jetzt auch in Deutschland: Mit dem Bundle könnt ihr euch zwischen einer Xbox Series X und einer Xbox Series S entscheiden und bekommt die Konsole zusammen mit einer Game-Pass-Ultimate-Mitgliedschaft nach Hause geliefert. Über die nächsten zwei Jahre bezahlt ihr die Konsole dann vergleichbar mit einem Handy-Tarif in monatlichen Raten ab.

Xbox All Access: Endlich auch in Deutschland verfügbar

In Nordamerika hatte Microsoft den Xbox-Tarif bereits zu Zeiten der Xbox One angeboten – Kunden konnten die Konsole im Bundle mit dem Game Pass in Raten abbezahlen. Das gleiche Angebot wurde für die Xbox Series X|S wiederholt und ist nun nach einem Jahr auch in Deutschland angekommen.

Bilderstrecke starten (32 Bilder) 30 Xbox-Spiele, auf die ihr euch 2021 freuen könnt

Wenn ihr euch die Xbox Series S mit der Game-Pass-Mitgliedschaft sichern wollt, werden euch über 24 Monate hinweg monatlich 24,99 Euro berechnet. Bei der Xbox Series X sind es dagegen 32,99 Euro. Nach Ablauf der 24 Monate könnt ihr die jeweilige Konsole natürlich behalten. (Quelle: Xbox)

Microsoft mit neuem Gaming-Tarif-Angebot

In Deutschland könnt ihr euch den Xbox-Tarif aktuell beim teilnehmenden Händler Cyberport sichern (bei Cyberport ansehen). Weitere Shops sollen laut Microsoft bald hinzukommen. In der Schweiz und in Österreich wird das „Xbox auf Raten“-Angebot voraussichtlich im nächsten Jahr an den Start gehen.

Inwieweit Microsoft mit Xbox All Access die Konsolenknappheit überbrücken will und ob Kontingente der Next-Gen-Konsolen nun einfacher zu bekommen sein werden, muss sich allerdings erst noch herausstellen.

In unserem Video zeigen wir euch das beste Zubehör für die Xbox Series X|S:

Microsoft bringt mit Xbox All Access eine Art Tarif-Angebot nach Deutschland, mit dem Gamer über 24 Monate hinweg eine Next-Gen-Konsole abbezahlen können. Ob der Schritt die Verfügbarkeit der Xbox Series X verbessern wird, bleibt abzuwarten.