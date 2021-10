Xiaomi kann sich freuen. Das chinesische Unternehmen ist nicht nur auf dem Smartphone-Markt richtig erfolgreich, sondern feiert auch mit anderen Produkten enorme Erfolge. Einige der Produkte sind sogar in Deutschland erhältlich und erfreuen sich hier großer Beliebtheit.

Xiaomi hat über 15 Millionen Wasserkocher verkauft

Millionen von Menschen haben ein Xiaomi-Gerät. Das muss kein Smartphone sein, wie das Unternehmen jetzt stolz verkündet hat. Immer mehr Menschen kaufen sich Smart-Home-Produkte und Küchengeräte des chinesischen Herstellers. Insgesamt 15 Millionen Wasserkocher konnte Xiaomi bisher absetzen (Quelle: Weibo). Die Zahl dürfte weiter steigen, denn Xiaomi macht die Produkte immer mehr Menschen zugänglich. Zudem werden sie immer besser.

In Deutschland kann man den Xiaomi Mi Smart Kettle Pro beispielsweise bei Amazon kaufen (bei Amazon anschauen). Dort findet sich das Modell unter den Top 12 der aktuell beliebtesten Wasserkocher. Dieses Modell zeichnet sich gleich durch mehrere positive Eigenschaften aus. So ist der gesamte Innenraum, der mit dem Wasser in Kontakt kommt, aus hochwertigem Edelstahl. Man kann die Temperatur einstellen und es gibt sogar eine App.

Insbesondere gefällt den Kundinnen und Kunden aber das schlichte Design. Xiaomi hat bereits mit vielen Produkten gezeigt, dass eine schlichte Optik überzeugt. Ich persönlich besitze beispielsweise diesen Wasserkocher, den Luftreiniger und Saugroboter von Xiaomi. Doch auch der Föhn und der kleine Handstaubsauger haben es mir angetan. Vielleicht schlage ich da beim Black Friday zu. Neuerdings gibt es sogar eine Heißluftfritteuse (bei Amazon anschauen). Da es so gut läuft, dürften sicher weitere Produkte folgen.

Xiaomi verkauft auch wieder Android-Tablets

Das chinesische Unternehmen expandiert aber nicht nur bei Smartphones und Smart-Home-Geräten, sondern verkauft jetzt wieder Android-Tablets. Das Xiaomi Pad 5 hat im Test und ersten Eindruck im obigen Video wirklich überzeugt. Alles, was Xiaomi aktuell anfasst, scheint sich in Gold zu verwandeln. Es wird also spannend sein zu sehen, was in Zukunft noch so an Produkten erscheint.