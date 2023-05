Xiaomi ist zwar einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt, doch für den chinesischen Konzern läuft es nicht überall gut. Neue Zahlen zeigen aber deutlich, dass Xiaomi zumindest in Europa die Konkurrenz in Form von Samsung und Apple stark unter Druck setzt. Hier läuft es für den China-Hersteller richtig gut.

Xiaomi-Handys in Europa immer beliebter

Während es für Xiaomi weltweit eher schlecht aussieht und das chinesische Unternehmen mit sinkenden Verkaufszahlen kämpft, sieht das in Europa deutlich besser aus. Im 1. Quartal 2023 wurden in Europa insgesamt 23 Prozent weniger Smartphones ausgeliefert als im Vorjahr. Alle großen Smartphone-Hersteller müssen mit sinkenden Absatzzahlen leben. Samsung verliert 27 Prozent, Apple verliert 21 Prozent, Oppo sogar 47 Prozent. Nur Xiaomi kann sich freuen.

Das chinesische Unternehmen konnte in Europa um 4 Prozent zulegen. Dabei ist der Smartphone-Markt weiter abgestürzt. So konnte Xiaomi seinen Marktanteil in Europa von 14 auf 19 Prozent erhöhen und ist damit nah an Apple dran, die auf 26 Prozent kommen. Samsung ist weiterhin unangefochten an der Spitze mit 34 Prozent.

Oppo, Vivo, OnePlus, Realme und alle anderen Smartphone-Hersteller spielen im Grunde keine Rolle mehr in Europa. Vermutlich auch deswegen verabschieden sich die chinesischen Hersteller wohl auch langsam aus Europa. Das dürfte Xiaomi weiter stärken, denn das chinesische Unternehmen bietet eine große Bandbreite von Smartphones an, die in jeder Preisklasse zu finden sind.

Mit dem Xiaomi 13 Ultra bietet das Unternehmen auch ein neues Spitzen-Handy an:

Smartphone-Markt in Europa schwächelt

So oder so sieht es für alle Smartphone-Hersteller in Europa nicht wirklich gut aus. In Zeiten hoher Inflation behalten viele Menschen ihre Handys und nutzen diese länger. Das sorgt dann wieder dafür, dass weniger neue Geräte gekauft werden. Da auch Apple betroffen ist, merkt man erst, wie ernst die Lage ist. Für Xiaomi funktioniert das Geschäft in Europa aber.

