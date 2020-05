Bildquelle: Xiaomi

Xiaomi startet in Deutschland richtig durch. Mit dem Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Mi Note 10 Lite und Mi 10 Lite 5G wurden gleich vier Smartphones im Preisbereich von 200 bis 400 Euro vorgestellt. Die Konkurrenz muss sich warm anziehen.

Xiaomi startet in Deutschland richtig durch

Bisher sind Xiaomi-Smartphones in Deutschland eher langsam und kontrolliert auf den Markt gelangt. So vor einigen Wochen das Redmi Note 9S zum Preis von um die 200 Euro, das sich bei Amazon trotz fehlendem NFC-Chip großer Beliebtheit erfreut. Jetzt kommen auf einen Schlag einfach so vier neue Android-Smartphones im Preisbereich von 200 bis 400 Euro auf den Markt. Folgende Modelle haben es nun nach Deutschland geschafft:

Redmi Note 9 mit 3 GB RAM und 64 GB Speicher für 199,90 Euro

Redmi Note 9 mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher für 229,90 Euro

Redmi Note 9 Pro mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher für 269,90 Euro

Redmi Note 9 Pro mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher für 299,90 Euro

Mi Note 10 Lite mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher für 369,90 Euro

Mi Note 10 Lite mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher für 399,90 Euro

Mi 10 Lite 5G mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher für 349,90 Euro

Mi 10 Lite 5G mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher für 399,90 Euro

Mit allen Konfigurationen hat man also acht neue Xiaomi-Handys zur Wahl. Wer jetzt zuschlägt, kann sparen. Bei Amazon soll man ab heute einige der Xiaomi-Smartphones mit Rabatten von 20 bis 30 Euro kaufen können. Beispielsweise das Redmi Note 9 mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher für 199,90 Euro statt 229,90 Euro oder das Redmi Note 9 Pro mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher für 249,90 Euro statt 269,90 Euro. Die Aktion wurde aber wohl noch nicht gestartet.

Xiaomi-Smartphones bei Amazon kaufen

Redmi Note 9 Pro in Einzelteile zerlegt:

Welches Xiaomi-Handy soll man kaufen?

Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich muss man sich mit den Details beschäftigen, welches Xiaomi-Handy zu einem passt. Die Preise liegen mit 200 bis 400 Euro zwar nah beieinander, es gibt aber viele Ausstattungsmerkmale, die den Unterschied ausmachen. Beispielsweise das 5G-Modem im Mi 10 Lite 5G oder das AMOLED-Display im Mi Note 10 Lite. Die Redmi-Note-9-Smartphones ähneln dem Redmi Note 9S, besitzen aber NFC. Schaut einfach auf mi.com vorbei und sucht euch das passende Xiaomi-Handy aus. Die Auswahl ist jetzt riesig.