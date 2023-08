YouTube-Legende Gronkh auf der gamescom: Hier könnt ihr ihn treffen

Die gamescom 2023 steht vor der Tür und damit auch die Chance, neue Spiele zu besichtigen, zu testen und eventuell sogar einen Blick auf das brandneue Bethesda-RPG Starfield zu erhaschen. Beim Starfield-Stand könntet ihr außerdem eine deutsche Berühmtheit antreffen.

Starfield und Gronkh: Das ist auf der gamescom 2023 geplant

Die größten Attraktionen auf der gamescom 2023 könnten dieses Jahr der Bethesda-Stand sowie Bethesdas Streaming-Truck sein, bei denen das neue Science-Fiction-Rollenspiel Starfield ausgestellt wird. Das soll zwar nicht angespielt werden können, dafür gibt es aber eine Präsentation im Kinoformat und dazu könntet ihr auch noch auf die YouTube-Legende Gronkh persönlich treffen.

Wie Bethesda jetzt offiziell angekündigt hat, wird Gronkh nämlich am Truck zugegen sein und dort Autogramme sowie Umarmungen verteilen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Gronkh mit Bethesda zusammenarbeitet: Neben gemeinsamen Anspielvideos mit Vertretern des Studios war Gronkh bereits mit dabei, als Bethesda andere Spiele auf der gamescom vorstellte – wie etwa The Evil Within 2 oder Doom Eternal.

Mehr zu Starfield? Schaut in das 45-minütigen Gameplay-Video zum Spiel:

Starfield – Gameplay-Deepdive

Meet & Greet: Gronkh auf der gamescom 2023 treffen – so klappt es

Falls ihr den deutschen Streamer und Let's Player einmal persönlich treffen wollt, so habt ihr eigentlich jedes Jahr auf der gamescom eine Chance. Dieses Mal wird Gronkh am 26. August (Samstag) ab 9 Uhr vor Ort sein, und zwar an Bethesdas Starfield-Truck hinter der Halle 8. Wie jedes Mal solltet ihr möglichst früh dort eintreffen, um eine Chance auf ein Autogramm von Gronkh zu haben. Ihr werdet sicherlich nicht die Einzigen sein.

Falls ihr Starfield auf der Kinoleinwand sehen wollt, solltet ihr euch stattdessen zum Bethesda-Stand in Halle 8 begeben. Das Studio hat also demnach dieses Jahr mehrere Stände auf der gamescom 2023. Mehr zum Bethesda-Programm erfahrt ihr auf der offiziellen Homepage (Quelle: Bethesda).

Bekommt einen ersten Eindruck von der gamescom 2023:

gamescom 2023: Offizieller Trailer

Falls ihr nicht in Köln sein werdet, aber trotzdem ein bisschen gamescom-Feeling haben wollt, könnt ihr euch auch einfach die Streams auf Twitch anschauen:

Die Opening Night Live startet übrigens heute, am 22. August, um 20 Uhr deutscher Zeit. Ihr könnt sie auf dem gamescom-Kanal auf Twitch mitverfolgen.