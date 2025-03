150 km mit dem Joyor S5 Pro: Robuster E-Scooter mit hoher Reichweite hat eine Schraube locker

Kaum wird es wärmer, sieht man immer mehr E-Scooter auf den Straßen. Mit dem Joyor S5 Pro habe ich zum ersten Mal selbst ein solches Gefährt länger in meinem Alltag bewegt. Also weit über das hinaus, was man so mit einem Leih-E-Scooter zurücklegt. Ich wurde positiv überrascht – obwohl ich fast ein Teil des E-Scooters verloren hätte.

Joyor S5 Pro im Test: Fazit Der Joyor S5 Pro hat mich mit dem schicken Design, der robusten Bauweise, dem großen Akku und der daraus resultierenden hohen Reichweite überzeugt. Am Stück bin ich einmal fast 50 km gefahren und hatte noch drei Balken der Akkustandsanzeige übrig. Mit einer Ladung kam ich auf über 60 km – im flachen Land von Ostfriesland. Der Akku war aber noch nicht komplett leer. Ich bin 181 cm groß und fand es sehr gut, dass der E-Scooter einen breiten Lenker, eine hohe Lenkstange und ergonomische Griffe hat. Trotz meiner Schuhgröße von 46 hatte ich genug Platz auf dem großen und breiten Trittbrett. Das alles hat dafür gesorgt, dass ich sehr angenehm auch über längere Strecken damit fahren konnte. Obwohl ich die meisten Schrauben kontrolliert und festgezogen habe, hat sich die Schraube am Schutzblech nach 40 km wieder gelockert. Eine habe ich verloren, die zweite Schraube war gerade noch so drin. Ansonsten wäre das Heck abgerissen – samt Kennzeichen und Licht. Joyor hätte dort flüssige Schraubensicherung nutzen müssen, damit sich diese nicht einfach so lösen können. Einmal hatte ich auch das Problem, dass der E-Scooter von allein Gas gegeben hat. Im Display wurde eine Fehlermeldung mit dem Gasgriff angezeigt. Es ging nichts mehr. Ich habe dann hinter dem Display an den Kabeln herumgedrückt, da das auf YouTube empfohlen wurde. Nach einer halben Stunde fuhr der E-Scooter wieder ganz normal. Mir fehlen eine App und Blinker. Die kleinen Problemchen mit der Schraube und dem Gasgriff sind im weiteren Verlauf des Tests dann nicht mehr vorgekommen. Insgesamt bin ich mit dem Joyor S5 Pro aber sehr zufrieden, weil man für einen Preis von unter 800 Euro einen robusten E-Scooter für weite Strecken bekommt. Der E-Scooter wurde uns für den Test von Geekbuying zur Verfügung gestellt. Dort könnt ihr ihn zu einem attraktiven Preis kaufen (bei Geekbuying anschauen). Mit dem Code NNNHTFDHS5P spart ihr bis zum 31. März 2025 zusätzlich. Joyor S5 Pro bei Geekbuying anschauen Vorteile: Auffälliges Design

Großer Akku

Hohe Reichweite

Breiter Lenker

Solide Federung

Großes Trittbrett

Gute Bremsen Nachteile: Schrauben gelockert

Keine App

Keine Blinker

Lange Ladezeit

Robustes Design

Der Joyor S5 Pro macht echt was her. (© GIGA)

Der Joyor S5 Pro ist ein wirklich großer und schwerer E-Scooter. Die Pro-Version hat im Vergleich zur normalen Version einen viel größeren Akku, der das Gewicht deutlich beeinflusst. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, den E-Scooter ins Auto zu hieven, als der Gasgriff ausgefallen ist. Zu zweit ist es kein Problem, allein muss man aufpassen, dass man das Auto nicht zerkratzt.

Der Joyor S5 Pro kommt mit anständiger Federung. (© GIGA)

Optisch ist der E-Scooter ein echter Hingucker. Ihr bekommt ein robustes Gefährt mit guter Federung, einen breiten Lenker, ergonomische Griffe und Reifen mit einem anständigen Profil. Ich bin viel auf normalen Straßen gefahren, aber auch abseits auf Schotterwegen und im Park. Das hat mit dem Joyor S5 Pro wirklich Spaß gemacht. Der breite Lenker sorgt dafür, dass man die Situation immer im Griff hat.

Die LED-Beleuchtung am Joyor S5 Pro ist ausreichend hell. Es fehlen jedoch eine Bremslichtfunktion und Blinker. (© GIGA)

Im Vergleich zu den sonst recht kleinen und klapprigen E-Scootern für die Stadt, tritt der Joyor S5 Pro deutlich mächtiger auf. Damit fällt man auf und sieht darauf erwachsener aus.

Aufpassen muss man etwas mit den Bremsen. Vorne und hinten befinden sich zwei Scheibenbremsen, die eine gute Verzögerung ermöglichen. Die elektronische Bremse verzögert den E-Scooter zusätzlich massiv. Daran muss man sich gewöhnen, sonst fliegt man über den Lenker.

Schönes Display

Das Display des Joyor S5 Pro spiegelt sehr stark. (© GIGA)

Das große Display lässt sich, je nach Lichtsituation, gut ablesen. Es könnte für meinen Geschmack etwas heller sein, denn besonders, wenn die Sonne scheint, erkennt man darauf durch die Spiegelungen so gut wie nichts.

Das Display ist zudem nicht von bester Qualität. Es reagiert auf Druck und könnte dabei beschädigt werden. Ein Schutzglas oder zumindest eine Schutzfolie würde ich empfehlen – vielleicht sogar eine matte Version (bei Amazon anschauen).

Mir fehlen auf dem Display einige wichtige Informationen. Beispielsweise gibt es keine Uhr und keine Anzeige für die Restreichweite. Letzteres ist besonders bitter, denn man muss die Reichweite immer schätzen und kann im schlimmsten Fall sogar liegenbleiben, wenn man nicht aufpasst. Dazu bei der Reichweite später mehr.

Keine App

Alle Änderungen, die man am E-Scooter vornehmen will, müssen über eine Tastenkombination gemacht werden. Eine App zum Ändern der Einstellungen gibt es nicht. Man kann den E-Scooter auch nur per Tasten ein- und ausschalten. Eine Diebstahlsicherung oder Tracking gibt es hier nicht.

Antritt könnte besser sein

Der Antritt des Joyor S5 Pro könnte etwas besser sein. (© GIGA)

Der Joyor S5 Pro bietet in Deutschland mit ABE nur eine Fahrstufe, die auch nicht verstellt werden kann. Man ist immer im Eco-Modus unterwegs. Das sorgt wohl auch dafür, dass der E-Scooter eine echte Anfahrschwäche hat. Er legt langsam los und gibt dann erst so richtig Gas. Das kann durchaus zu brenzligen Situationen führen, wenn man an einer Kreuzung nicht schnell genug vom Fleck kommt. Vorausschauendes Fahren ist hier Pflicht.

Die Endgeschwindigkeit von 21 km/h (Tacho) und knapp unter 20 km/h (GPS) wird dafür schnell erreicht, sobald die Anfahrschwäche überwunden ist. Man merkt richtig, dass der Motor eigentlich viel schneller könnte. Das ist in Deutschland aber nicht erlaubt.

Hohe Reichweite

Der Joyor S5 Pro kommt mit einem riesigen Akku und kann somit lange Strecken absolvieren. (© GIGA)

Der Joyor S5 Pro soll laut Hersteller bis zu 100 km schaffen. Ich habe den E-Scooter zwar nicht komplett leer gefahren, weil ich nicht liegenbleiben wollte, aber 60 km waren ohne Probleme drin. Bergauf (den Deich hoch) war der letzte Balken zu sehen, im normalen Fahrbetrieb waren noch drei Balken übrig. Ich hätte also sicher noch ein wenig Strecke geschafft.

Leider zeigt der E-Scooter auf dem Display keine echte Reichweite an. Man hat nur die fünf Balken zur Verfügung, die sich je nach Spannung des Akkus verändern. Bergauf ist der Akku plötzlich halb leer, auf gerader Strecke dann wieder voll. Ich habe spätestens nach 50 km wieder geladen, um auf Nummer sicher zu gehen.

Zwei Probleme

Das Schutzblech wurde nur noch leicht von einer Schraube gehalten – die andere ist verloren gegangen. (© GIGA)

In den 150 km, die ich mit dem Joyor S5 Pro unterwegs war, hatte ich zwei Probleme:

Schutzblech: Das Schutzblech mit Rücklicht und Kennzeichen wird von zwei Schrauben gehalten. Nach fast 40 km habe ich eine Schraube verloren und die zweite war sehr locker. Leider hat Joyor keine Schraubensicherung genutzt. Damit hätte sich nichts löst. Ich habe neue Schrauben mit Schraubensicherung installiert.

Das Schutzblech mit Rücklicht und Kennzeichen wird von zwei Schrauben gehalten. Nach fast 40 km habe ich eine Schraube verloren und die zweite war sehr locker. Leider hat Joyor keine Schraubensicherung genutzt. Damit hätte sich nichts löst. Ich habe neue Schrauben mit Schraubensicherung installiert. Gasgriff: Nach etwa 100 km hat der Gasgriff plötzlich nicht mehr funktioniert. Ich musste dann mit dem Auto nach Hause gefahren werden. Nach ein bisschen Fummelei an den Kabeln auf der Rückseite des Displays ging der E-Scooter nach 30 Minuten dann wieder. Das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Aber wirklich lose war da nichts. Ich kann mir das Problem also nicht erklären.

Das fehlt dem E-Scooter

Es gibt einige Ausstattungsmerkmale, die mir wirklich fehlen:

Blinker: Mit Blinkern ist das Fahren auf dem E-Scooter viel sicherer, weil man die Hand beim Abbiegen nicht vom Lenker nehmen muss, um das Abbiegen anzuzeigen.

Mit Blinkern ist das Fahren auf dem E-Scooter viel sicherer, weil man die Hand beim Abbiegen nicht vom Lenker nehmen muss, um das Abbiegen anzuzeigen. App: Eine App mit Sicherung des E-Scooters gehört für mich einfach dazu. Ohne kann der Joyor S5 Pro einfach von jedem wegfahren werden, wenn man ihn nur kurz stehen lässt.

Eine App mit Sicherung des E-Scooters gehört für mich einfach dazu. Ohne kann der Joyor S5 Pro einfach von jedem wegfahren werden, wenn man ihn nur kurz stehen lässt. Haken: Mir fehlt auch ein kleiner Haken an der Lenkstange, wo ich eine Einkaufstasche aufhängen kann.

Vielleicht wird die nächste Generation mit diesen Ausstattungsmerkmalen verbessert. Ich würde es mir wünschen, denn der Joyor S5 Pro hat mir im Alltag wirklich gut gefallen.

